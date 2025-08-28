Aurubis und Troilus Gold: Strategische Partnerschaft für Kupferkonzentrat**

Die Partnerschaft sieht vor, dass Aurubis jährlich etwa 75.000 Tonnen Kupfer-Gold-Konzentrat abnimmt, sobald die Troilus-Mine fertiggestellt und die Finanzierung gesichert ist. Die Finanzierung wird voraussichtlich durch das ungebundene Kreditgarantieprogramm (UFK) der Bundesregierung unterstützt und von der KfW IPEX-Bank in Zusammenarbeit mit Euler Hermes strukturiert. Dr. Toralf Haag, CEO von Aurubis, betont, dass diese Zusammenarbeit die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensportfolios stärken wird.

Die Aurubis AG, ein führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler weltweit, hat am 26. August 2025 eine Absichtserklärung mit Troilus Gold Corp. zur Abnahme von Kupferkonzentrat aus dem Troilus-Projekt in Québec, Kanada, unterzeichnet. Diese Vereinbarung wurde während eines offiziellen Besuchs hochrangiger kanadischer Regierungsvertreter in Berlin unterzeichnet und markiert einen bedeutenden Schritt in der Rohstoffbeschaffungsstrategie von Aurubis.

Die Entscheidung für die Abnahmevereinbarung basiert auf positiven Ergebnissen aus Machbarkeitsstudien des Troilus-Projekts, das als vielversprechend gilt. Aurubis sichert sich durch diese Vereinbarung langfristigen Zugang zu hochwertigen Kupferkonzentraten, was für die Stärkung des globalen Rohstoffportfolios von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus legt Aurubis großen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Kupferkathoden des Unternehmens haben bereits einen CO₂-Fußabdruck, der nur etwa halb so hoch ist wie der Durchschnitt der globalen Kupferindustrie. Dies positioniert Aurubis als Vorreiter in der umweltfreundlichen und ressourceneffizienten Kupferproduktion.

Aurubis beschäftigt rund 7.100 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Europa und den USA. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate sowie Altmetalle und produziert jährlich über 1 Million Tonnen Kupferkathoden. Neben Kupfer stellt Aurubis auch andere Metalle wie Edelmetalle, Nickel und Zink her und bietet Produkte wie Schwefelsäure an.

Die Aurubis-Aktie ist im Prime Standard-Segment der Deutschen Börse gelistet und gehört zum MDAX sowie zum Global Challenges Index (GCX). Diese strategische Partnerschaft mit Troilus Gold ist ein weiterer Schritt in der kontinuierlichen Entwicklung und Stärkung der Marktposition von Aurubis im globalen Rohstoffsektor.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 97,30EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.