Anleihen im Aufwind: Politische Unsicherheiten belasten Märkte in Europa

Ein weiterer Fokus der Anleger lag auf der politischen Situation in Frankreich, wo Premier François Bayrou eine Vertrauensabstimmung angekündigt hat. Die Opposition plant, der Mitte-Rechts-Regierung das Vertrauen zu entziehen, was zu einer möglichen Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen führen könnte. Diese instabilen politischen Verhältnisse belasten den französischen Anleihenmarkt, was sich im hohen Renditeabstand zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen zeigt. Aktuell rentieren zehnjährige französische Staatsanleihen mit 3,49 Prozent, was sie teurer macht als vergleichbare Papiere aus Griechenland, die während der Eurokrise kurz vor einer Staatspleite standen.

Am Mittwoch verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen weiteren Anstieg. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 129,68 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,70 Prozent sank. Diese Entwicklung wurde durch einen schwachen Start des Frankfurter Aktienmarktes begünstigt. Gleichzeitig berichteten Marktforschungsinstitute, dass die Konsumstimmung in Deutschland zum dritten Mal in Folge gesunken ist, was auf eine anhaltende Unsicherheit im Verbraucherverhalten hinweist.

Trotz der politischen Unsicherheiten kann Frankreich seine Schulden relativ gut finanzieren, was auf eine lange Phase niedriger Finanzierungskosten zurückzuführen ist. Analysten der Bank Julius Bär betonen jedoch, dass es keinen schnellen Ausweg aus der aktuellen politischen Krise gibt und der zusätzliche Spread für französische Staatsanleihen voraussichtlich bestehen bleibt.

In den Tagen zuvor hatten die Kurse deutscher Staatsanleihen schwankende Tendenzen gezeigt. Zu Beginn der Woche fiel der Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 129,11 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,76 Prozent stieg. Diese Rückgänge folgten auf positive Impulse von der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der eine mögliche Leitzinssenkung in Aussicht stellte.

Die Anleger scheinen insgesamt vorsichtig zu sein, insbesondere angesichts der gemischten Konjunkturdaten. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im August trotz höherer US-Zölle, was jedoch kaum Auswirkungen auf den Anleihenmarkt hatte. Analysten hatten bereits mit einem Anstieg gerechnet, der jedoch nicht in diesem Ausmaß erwartet wurde. Die aktuelle Lage bleibt angespannt, und die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung zum Jahresende sind zwar vorhanden, aber die Unsicherheiten überwiegen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 129,8EUR auf Eurex (28. August 2025, 07:32 Uhr) gehandelt.