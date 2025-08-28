Siemens Aktienrückkauf: Ein Lichtblick in der Krisenzeit der bayerischen Industrie?

Parallel zu diesen Entwicklungen sieht sich die bayerische Metall- und Elektroindustrie, zu der auch Siemens gehört, mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Laut den Arbeitgeberverbänden bayme und vbm wurden im ersten Halbjahr 2025 in dieser Branche 18.000 Arbeitsplätze abgebaut. Ende Juni waren noch 846.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt, was einem Rückgang von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Produktion in diesem Sektor ist im zweiten Quartal um 1,6 Prozent gesunken und liegt 3,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres.

Am 25. August 2025 veröffentlichte die Siemens Aktiengesellschaft eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs. Im Zeitraum vom 18. bis 24. August 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 245.456 Aktien. Der Rückkauf, der am 12. Februar 2024 begann, erfolgt über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und wird von einer beauftragten Bank durchgeführt. Bis zum 24. August 2025 hat Siemens insgesamt 15.756.574 Aktien zurückgekauft. Die Mitteilung umfasst auch die detaillierten Kaufvolumina und die gewichteten Durchschnittskurse der einzelnen Rückkauftage.

Die Branche, die stark von den wirtschaftlichen Einbußen in China betroffen ist, umfasst sowohl Autohersteller als auch Zulieferer. Trotz der Krise gibt es jedoch positive Anzeichen, wie einen Anstieg der Neuaufträge um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Verbände, äußerte, dass zwar eine konjunkturelle Bodenbildung erreicht scheine, eine nachhaltige Trendwende jedoch ausbleibe.

Die Kapazitätsauslastung in den bayerischen Fabriken liegt derzeit bei 77,7 Prozent, was deutlich unter der normalen Auslastung von 85 Prozent liegt. Das Ifo-Institut prognostiziert, dass die Industrie, auch in Bayern, weiterhin Personal abbauen wird, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Erholung verstärkt.

Insgesamt zeigt sich, dass Siemens aktiv Maßnahmen zur Stärkung des Unternehmens ergreift, während die bayerische Metall- und Elektroindustrie mit strukturellen Herausforderungen und einem angespannten Arbeitsmarkt konfrontiert ist.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 234,9EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.