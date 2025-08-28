VIB Vermögen AG: Erfolgreicher Immobilienverkauf und starkes Wachstum 2025!

Im Rahmen der Unternehmensstrategie hat die VIB Vermögen AG im ersten Halbjahr 2025 signifikante Fortschritte erzielt. Die Bruttomieteinnahmen stiegen um 22 % auf 50,2 Millionen Euro, während die Funds from Operations (FFO) um 20 % auf 47,8 Millionen Euro zulegten. Diese positive Entwicklung ist auf die Diversifizierung des Portfolios zurückzuführen, insbesondere durch die Etablierung von Büroimmobilien als gleichwertige Assetklasse neben Logistikimmobilien. Die Übernahme des Institutional Business der Branicks Group AG wird voraussichtlich weiteres Wachstum generieren.

Die VIB Vermögen AG hat am 26. August 2025 den Verkauf von zwei Logistikimmobilien in Regensburg an einen europäischen Investor im Bereich Warehouse und Light Industrial bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion fand Mitte August 2025 statt, wobei der Kaufpreis nicht veröffentlicht wurde. Dirk Oehme, Vorstandssprecher der VIB, betonte, dass dieser Schritt Teil der Diversifizierungsstrategie des Unternehmens sei, das sich zunehmend auf die Projektentwicklung und den Bestand neuerer Objekte konzentriert. Die verkauften Immobilien umfassen ein voll vermietetes Single-Tenant-Objekt aus dem Jahr 2006 sowie ein Multi-Tenant-Objekt, das zwischen 1978 und 1989 erbaut wurde.

Die Bilanzsumme der VIB überschritt erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke und erreichte zum 30. Juni 2025 einen Wert von 2,1 Milliarden Euro. Der Anstieg ist vor allem auf die Zunahme der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote lag bei 45,7 %, was eine solide finanzielle Basis darstellt. Das Immobilienportfolio umfasst 128 Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von 1,91 Millionen Quadratmetern, wobei die Leerstandsquote im Eigenbestand bei 4,6 % bleibt.

Die VIB Vermögen AG plant, ihre Wachstumsstrategie fortzusetzen und hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Erwartet werden Bruttomieteinnahmen zwischen 101 und 105 Millionen Euro sowie ein FFO von 78 bis 82 Millionen Euro. Oehme äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Stabilität der Erträge. Die VIB Vermögen AG, die seit über 30 Jahren im Markt tätig ist, konzentriert sich auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von Gewerbeimmobilien, insbesondere in den Bereichen Logistik, Light Industrial und Büro.

Die VIB Vermoegen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,23EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.