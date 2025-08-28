Daldrup & Söhne AG: Großauftrag und Kaufempfehlung treiben Aktienkurs!

Im August 2025 erhielt Daldrup einen Auftrag als Generalunternehmer von Amperland Thermalwärme GmbH im Wert von etwa 16,8 Millionen Euro. Der Auftrag umfasst die Bohrung von zwei tiefen Geothermiewellbohrungen in der Nähe von München, die voraussichtlich von Dezember 2025 bis Mai 2026 durchgeführt werden. Diese Aufträge, zusammen mit einem kürzlich erhaltenen EU-weiten Geothermieauftrag, stärken die Marktposition des Unternehmens erheblich.

Die Daldrup & Söhne AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Bohr- und Umweltdienstleistungen, hat kürzlich bedeutende Fortschritte in ihrer Geschäftsentwicklung bekannt gegeben. In einem aktuellen Update von Quirin Privatbank wird die Empfehlung für die Aktie auf „Kaufen“ mit einem Zielpreis von 20,00 Euro angehoben. Dies folgt auf die Vergabe eines Großauftrags im Bereich Geothermie, der das Unternehmen in die Lage versetzt, seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2026 zu erhöhen.

Die aktualisierten Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 sehen einen Umsatz von 88,7 Millionen Euro vor, was eine signifikante Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Schätzungen von 73,7 Millionen Euro darstellt. Das EBIT wird auf 12,3 Millionen Euro geschätzt, was ebenfalls eine Erhöhung darstellt. Die Nähe zu den Bohrstandorten ermöglicht Kostenvorteile, die sowohl Daldrup als auch den Kunden zugutekommen.

Zusätzlich zu den positiven Auftragsentwicklungen hat Daldrup & Söhne AG auch ihre EBIT-Marge für das erste Halbjahr 2025 auf 12,6 % erhöht, verglichen mit 10,2 % im Vorjahr. Der Auftragsbestand beläuft sich Ende August auf 140 Millionen Euro, was auf ein starkes Marktvolumen von 325 Millionen Euro hinweist. Die Prognose für die Gesamtleistung im Jahr 2025 bleibt bei rund 52 Millionen Euro, jedoch wurde die untere Grenze der EBIT-Margen-Prognose von 9 % auf 10 % angehoben.

Das Unternehmen, das über 75 Jahre Erfahrung in der Branche verfügt, ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Geothermie, Rohstoffe und Umwelttechnik. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die nächsten Schritte umfassen die Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 30. September 2025 sowie die Teilnahme an verschiedenen Investorenveranstaltungen.

Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 13,38EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.