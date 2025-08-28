Schienengüterverkehr: Die grüne Investitionschance für nachhaltige Anleger!
In einem Gastbeitrag auf www.fondsboutiquen.de beleuchtet André Wreth von SOLVIUM CAPITAL die Bedeutung der Transportlogistik als nachhaltige Investitionsmöglichkeit. Nachhaltiges Investieren und Sustainable Finance sind in den letzten Jahren zu zentralen Themen in der Finanzwelt geworden, wobei der Fokus oft auf erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarenergie liegt. Wreth argumentiert jedoch, dass der Güterbahnverkehr als „Hidden Champion“ der Nachhaltigkeit gilt, da er im Vergleich zum Lkw deutlich weniger CO2-Emissionen pro Tonnenkilometer verursacht.
Der Schienengüterverkehr hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, mit einem Anstieg des Marktanteils von 16,5 % im Jahr 1999 auf bis zu 21,5 % in den letzten Jahren. Wreth hebt hervor, dass dieser Sektor nicht nur umweltfreundlicher ist, sondern auch zur Reduzierung von Lärm und Luftverschmutzung beiträgt. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf 25 % zu erhöhen, was durch Investitionen in die Infrastruktur und die Förderung intermodaler Transportlösungen unterstützt wird.
Ein weiterer Aspekt, den Wreth anspricht, ist die Rolle privater Investoren im Schienengüterverkehr. Die Brutto-Anlageinvestitionen privater Investoren in die Schiene haben seit 2013 einen Rekordwert erreicht. Diese Investitionen sind entscheidend, da staatliche Unternehmen oft in den Ausbau der Schienennetzinfrastruktur investieren, während die Modernisierung der Güterwagenflotte häufig vernachlässigt wird. Der Leasingmarkt für Güterwagen hat sich als eine flexible Lösung etabliert, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Flotten an die Nachfrage anzupassen, ohne hohe Anschaffungskosten zu tragen.
Wreth schlussfolgert, dass der Markt für Güterwagenleasing in Europa ein signifikantes Wachstumspotenzial aufweist, das durch die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Transportlösungen, die Liberalisierung des Schienenverkehrs und gezielte Investitionen in die Infrastruktur vorangetrieben wird. Sowohl institutionelle als auch private Anleger haben mittlerweile Zugang zu regulierten und diversifizierten Investitionsmöglichkeiten im Bereich Transportlogistik, was die Attraktivität dieses Sektors weiter erhöht.
