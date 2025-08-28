Frauenthal Holding AG: Fusion verändert Stimmrechtsverhältnisse erheblich!

Der Emittent, die Frauenthal Holding AG, meldete, dass Hannes Winkler als meldepflichtige Person auftritt. Die Aktionäre, die in der Mitteilung genannt werden, sind die Ventana Holding GmbH und die Tridelta GmbH. Der relevante Stichtag für die Schwellenberührung war der 21. August 2025. Zum Zeitpunkt der Meldung hielt die meldepflichtige Person insgesamt 73,29 % der Stimmrechte, was 6.341.102 Stimmrechten entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten beträgt 8.651.491.

Am 25. August 2025 veröffentlichte die Frauenthal Holding AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung bezieht sich auf eine Beteiligungsmeldung nach den §§ 130 bis 134 des Börsegesetzes 2018 und informiert über den Erwerb und die Veräußertung von Aktien, die Stimmrechte repräsentieren.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Tridelta GmbH durch eine Fusion mit der FT Holding GmbH, die am 21. August 2025 wirksam wurde, eine signifikante Anzahl an Stimmrechten übernommen hat. Im Rahmen dieser Fusion wurden 5.954.724 Aktien, was etwa 68,83 % der Stimmrechte entspricht, von der FT Holding GmbH auf die Tridelta GmbH übertragen. Nach der Fusion hält die Tridelta GmbH nun 6.322.910 Stimmrechte, was 73,08 % der Gesamtstimmrechte ausmacht.

Die Mitteilung weist darauf hin, dass die Stimmrechte ruhen, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt, was gemäß § 137 BörseG 2018 zu beachten ist. Es wird zudem klargestellt, dass die meldepflichtige Person nicht von einer anderen natürlichen oder juristischen Person kontrolliert wird und auch keine anderen Personen kontrolliert, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten halten.

Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung kündigte die Frauenthal Holding AG am 27. August 2025 die Veröffentlichung ihres Halbjahresfinanzberichts an, der ab sofort auf der Unternehmenswebsite verfügbar ist. Diese Berichterstattung ist Teil der regulatorischen Anforderungen gemäß § 125 BörseG und zeigt das Engagement des Unternehmens für Transparenz und Informationsverbreitung.

Insgesamt verdeutlicht die Mitteilung die aktuellen Entwicklungen im Aktionärsstruktur der Frauenthal Holding AG und die Bedeutung der Fusion für die Stimmrechtsverhältnisse innerhalb des Unternehmens.

Die Frauenthal Holding Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Wien (27. August 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.