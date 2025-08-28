    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dermapharm: Stabiler Umsatz trotz Herausforderungen – Halbjahresbericht 2025

    Dermapharm: Stabiler Umsatz trotz Herausforderungen – Halbjahresbericht 2025
    Foto: Andreas-Stedtler - Mitteldeutsche Zeitung/Presse Dermapharm

    Die Dermapharm Holding SE hat am 26. August 2025 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei eine stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt. Der Konzernumsatz betrug 574,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Portfoliooptimierung im Parallelimportgeschäft zurückzuführen. Dennoch bleibt das Segment der Markenarzneimittel mit einem Umsatzwachstum von 4,0 % auf 288,2 Millionen Euro der wichtigste Wachstumstreiber.

    Im zweiten Quartal 2025 konnte Dermapharm ein EBITDA-Wachstum von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht. Das bereinigte EBITDA für das erste Halbjahr liegt bei 148,0 Millionen Euro, was einer Marge von 25,8 % entspricht. Die Neuausrichtung der Arkopharma und die Optimierung des Parallelimports zeigen erste positive Effekte, auch wenn die Restrukturierungskosten das unbereinigte EBITDA auf 144,9 Millionen Euro drücken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dermapharm Holding!
    Short
    37,58€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 11,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,20€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 11,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Millionen Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 322 und 332 Millionen Euro. Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender von Dermapharm, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und betonte die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells.

    Im Segment „Markenarzneimittel“ trugen insbesondere Produkte aus den Bereichen Allergologie und internationale Märkte zum Umsatzwachstum bei. Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg, während das Parallelimportgeschäft aufgrund der strategischen Neuausrichtung einen Umsatzrückgang von 12,7 % auf 106,5 Millionen Euro hinnehmen musste.

    Die Entwicklung der operativen Kennzahlen im Parallelimportgeschäft zeigt jedoch Fortschritte, die auf die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen hinweisen. Trotz der Herausforderungen durch Währungsverluste, die das Ergebnis belasten, zeigt das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ eine deutliche Steigerung des bereinigten EBITDA, wenn man diese Verluste berücksichtigt.

    Insgesamt zeigt Dermapharm eine solide Grundlage für die zweite Jahreshälfte 2025, gestützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Markenarzneimitteln und die positiven Effekte der strategischen Maßnahmen. Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.



    Dermapharm Holding

    -3,03 %
    -1,19 %
    -5,67 %
    -4,58 %
    -2,20 %
    -29,98 %
    -23,11 %
    +13,51 %
    ISIN:DE000A2GS5D8WKN:A2GS5D

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 32,98EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Dermapharm: Stabiler Umsatz trotz Herausforderungen – Halbjahresbericht 2025 Die Dermapharm Holding SE hat am 26. August 2025 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei eine stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt. Der Konzernumsatz betrug 574,5 Millionen Euro, was einem …