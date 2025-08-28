Dermapharm: Stabiler Umsatz trotz Herausforderungen – Halbjahresbericht 2025

Im zweiten Quartal 2025 konnte Dermapharm ein EBITDA-Wachstum von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen, was die operative Stärke des Unternehmens unterstreicht. Das bereinigte EBITDA für das erste Halbjahr liegt bei 148,0 Millionen Euro, was einer Marge von 25,8 % entspricht. Die Neuausrichtung der Arkopharma und die Optimierung des Parallelimports zeigen erste positive Effekte, auch wenn die Restrukturierungskosten das unbereinigte EBITDA auf 144,9 Millionen Euro drücken.

Die Dermapharm Holding SE hat am 26. August 2025 ihren Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und dabei eine stabile Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt. Der Konzernumsatz betrug 574,5 Millionen Euro, was einem Rückgang von 0,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf die Portfoliooptimierung im Parallelimportgeschäft zurückzuführen. Dennoch bleibt das Segment der Markenarzneimittel mit einem Umsatzwachstum von 4,0 % auf 288,2 Millionen Euro der wichtigste Wachstumstreiber.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Konzernumsatz zwischen 1.160 und 1.200 Millionen Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 322 und 332 Millionen Euro. Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender von Dermapharm, äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und betonte die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells.

Im Segment „Markenarzneimittel“ trugen insbesondere Produkte aus den Bereichen Allergologie und internationale Märkte zum Umsatzwachstum bei. Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnete einen leichten Umsatzanstieg, während das Parallelimportgeschäft aufgrund der strategischen Neuausrichtung einen Umsatzrückgang von 12,7 % auf 106,5 Millionen Euro hinnehmen musste.

Die Entwicklung der operativen Kennzahlen im Parallelimportgeschäft zeigt jedoch Fortschritte, die auf die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen hinweisen. Trotz der Herausforderungen durch Währungsverluste, die das Ergebnis belasten, zeigt das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ eine deutliche Steigerung des bereinigten EBITDA, wenn man diese Verluste berücksichtigt.

Insgesamt zeigt Dermapharm eine solide Grundlage für die zweite Jahreshälfte 2025, gestützt durch die anhaltend hohe Nachfrage nach Markenarzneimitteln und die positiven Effekte der strategischen Maßnahmen. Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 32,98EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.