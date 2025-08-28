STRATEC SE ernennt Tanja Bücherl zur neuen CFO – Ein strategischer Schritt!

Tanja Bücherl bringt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich mit, insbesondere aus der OEM-Zulieferindustrie. Zuletzt war sie als Senior Vice President bei der GRAMMER AG tätig, einem Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Pkw-Innenausstattungen und Sitzsystemen spezialisiert hat. Ihre umfangreiche Expertise in den Bereichen Effizienz- und Kostensteuerung wird als wertvoll für die strategische Weiterentwicklung von STRATEC angesehen.

Die STRATEC SE, ein führendes Unternehmen im Bereich der klinischen Diagnostik und Life Sciences mit Sitz in Birkenfeld, hat die Ernennung von Tanja Bücherl zur neuen Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Sie wird ihre Position am 1. November 2025 antreten und übernimmt das Finanzressort von Oliver Albrecht, der seit August 2024 interimistisch als CFO tätig war. Albrecht wird dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende von STRATEC, Prof. Dr. Georg Heni, äußerte sich positiv über die Ernennung und betonte, dass Bücherl eine Managerin der nächsten Generation in den Vorstand bringe. Er dankte Oliver Albrecht für seine erfolgreiche interimistische Tätigkeit und sein Engagement während dieser Zeit. Vorstandsvorsitzender Marcus Wolfinger hob hervor, dass Bücherls Fachwissen und Erfahrung entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein werden, insbesondere im Hinblick auf die Vorbereitung auf nachhaltiges Wachstum.

STRATEC SE ist bekannt für die Entwicklung und Produktion vollautomatisierter Analysensysteme sowie komplexer Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Produktentwicklung über das Design bis hin zur Qualitätssicherung. Die Produkte werden weltweit in Laboren, Blutbanken und Forschungseinrichtungen vermarktet und basieren auf patentgeschützten Technologien.

Die Aktien der STRATEC SE werden im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind Teil des SDAX-Index. Die Ernennung von Tanja Bücherl wird als strategischer Schritt angesehen, um die finanzielle Stabilität und das Wachstum des Unternehmens in einem sich schnell verändernden Marktumfeld zu sichern. Die Unternehmensführung zeigt sich optimistisch, dass die neue CFO entscheidende Impulse für die zukünftige Ausrichtung von STRATEC geben wird.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 26,73EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.