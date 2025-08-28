Erlebnis Akademie AG: Umsatzrückgang, aber EBIT-Verbesserung – was jetzt?

Die Erlebnis Akademie AG bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025, die einen Konzernumsatz zwischen 25,6 Millionen Euro und 27,9 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 6,1 Millionen Euro bis 7,9 Millionen Euro vorsieht. Das EBIT wird in einer Bandbreite von 0,8 Millionen Euro bis 2,6 Millionen Euro erwartet. Nach einer Investitionspause, die durch die Pandemie und geopolitische Unsicherheiten bedingt war, plant das Unternehmen nun die Eröffnung von bis zu drei neuen Standorten bis 2027, insbesondere in Osteuropa und dem Vereinigten Königreich, in Zusammenarbeit mit bewährten Partnern.

Die Erlebnis Akademie AG hat am 25. August 2025 ihren Bericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht und dabei einen Konzernumsatz von 9,1 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 2,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieses leichten Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen das operative Ergebnis (EBIT) um 0,6 Millionen Euro auf -2,2 Millionen Euro verbessern. CFO Christoph Blaß erklärte, dass die Entscheidung, mehrere neue Standorte aufgrund des späten Ostertermins später zu eröffnen, zu Kosteneinsparungen in den weniger geschäftigen Monaten des Jahres geführt habe.

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die Erlebnis Akademie AG 683.000 Besucher an ihren vollkonsolidierten Baumwipfelpfaden und Abenteuerwäldern, was im Vergleich zum Vorjahr (711.000 Besucher) einen Rückgang darstellt. Der Umsatz blieb jedoch nahezu stabil, da höhere Eintrittspreise den Rückgang der Besucherzahlen kompensierten. Die Resilienz des Kerngeschäfts zeigt sich auch im verbesserten EBIT, das trotz vorsichtiger Expansion und Investitionen in neue Projekte auf -2,2 Millionen Euro sank.

Analysten bewerten die Entwicklung der Erlebnis Akademie AG positiv und sehen Potenzial für Kurssteigerungen in der zweiten Jahreshälfte, die typischerweise hohe Besucherzahlen mit sich bringt. Das Kursziel für die Aktie wurde auf 12,60 Euro festgelegt, und die Empfehlung lautet „Buy“. Die vollständige Analyse ist auf der Website der Erlebnis Akademie AG verfügbar.

Insgesamt zeigt die Erlebnis Akademie AG eine robuste Geschäftsentwicklung, die durch strategische Entscheidungen und Investitionen in neue Projekte unterstützt wird, während sie gleichzeitig ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr bekräftigt.

Die Erlebnis Akademie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,40EUR auf Tradegate (27. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.