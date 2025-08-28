STRABAG SE: Halbjahreszahlen 2025 zeigen beeindruckendes Wachstum!

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 20 % auf 430,81 Millionen Euro, während das EBIT um beeindruckende 58 % auf 129,37 Millionen Euro zulegte. Das Konzernergebnis konnte um 4 % auf 94,89 Millionen Euro gesteigert werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass STRABAG auf einem profitablen Wachstumskurs ist, wie Vorstandsvorsitzender Stefan Kratochwill betont.

Die STRABAG SE hat am 28. August 2025 ihre Halbjahresergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht und dabei durchweg positive Kennzahlen präsentiert. Die Leistung des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 8,9 Milliarden Euro. Dies ist teilweise auf die Erstkonsolidierung der Georgiou Group in Australien zurückzuführen, die einen wesentlichen Beitrag zu diesem Wachstum leistete. Auch in den Bestandsmärkten, insbesondere in Polen, Tschechien und Deutschland, wurden signifikante Zuwächse verzeichnet. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 13 % auf 28,4 Milliarden Euro, was die erfolgreiche Akquisition neuer Projekte in Bereichen wie Bahnbau und Energieinfrastruktur widerspiegelt.

Die Mitarbeiteranzahl wuchs um 2 % auf 79.159, wobei die Übernahme in Australien einen wesentlichen Teil dieses Anstiegs ausmachte. Der Ausblick für das Jahr 2025 bleibt optimistisch, mit einer angestrebten Gesamtleistung von rund 21 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge von mindestens 4,5 %. Die Netto-Investitionen werden auf maximal 1,4 Milliarden Euro geschätzt, was im Einklang mit der langfristigen Strategie 2030 steht.

Trotz der positiven Entwicklung gibt es auch Herausforderungen. So war die Leistung im Vereinigten Königreich rückläufig, was auf die Abarbeitung von Großprojekten zurückzuführen ist. In Ungarn belasteten eingefrorene EU-Mittel und fehlende öffentliche Investitionen die Geschäftsentwicklung.

Insgesamt zeigt STRABAGs Halbjahresbericht eine solide finanzielle Basis und eine positive Geschäftsentwicklung, die durch strategische Expansion und innovative Projekte unterstützt wird. Das Unternehmen bleibt bestrebt, seine Marktposition weiter auszubauen und gleichzeitig Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft zu übernehmen. Der vollständige Halbjahresbericht ist online verfügbar und bietet detaillierte Einblicke in die Finanzlage und die strategischen Ziele des Unternehmens.

Die STRABAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 82,75EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.