Continental verkauft OESL: Strategiewechsel für nachhaltige Mobilität!

Dieser Schritt ist Teil der strategischen Neuausrichtung von ContiTech, einem Unternehmensbereich von Continental, der sich künftig stärker auf Industriekunden konzentrieren möchte. Philip Nelles, Vorstandsmitglied und Leiter von ContiTech, betonte, dass der Verkauf von OESL ein wesentlicher Bestandteil der Strategie sei, um das Industriegeschäft auszubauen. Nach dem Verkauf wird ContiTech voraussichtlich rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden generieren, was eine hohe Diversifizierung des Kundenportfolios nach Branchen und Regionen mit sich bringt.

Am 27. August 2025 gab die Continental AG den Verkauf ihrer Geschäftseinheit Original Equipment Solutions (OESL) an die US-amerikanische Industrieholding Regent bekannt. OESL, das Schlauchleitungen und Lagerelemente für die Automobilindustrie entwickelt und produziert, beschäftigt über 16.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen, und die Vertragsparteien haben Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart.

Regent, die Käuferin, ist eine privat geführte Industrieholding mit einem breiten Portfolio in den Bereichen Automobil, Medien, Konsumgüter und Technologie. Michael A. Reinstein, Gründer und Chairman von Regent, äußerte, dass OESL über ein attraktives Produktportfolio und eine starke Automotive-Expertise verfüge. Regent plant, die Transformation hin zu nachhaltigen Mobilitätslösungen gemeinsam mit dem Management von OESL voranzutreiben und das Wertsteigerungspotenzial der Einheit zu heben.

Continental selbst ist ein führendes Technologieunternehmen, das 1871 gegründet wurde und Lösungen für die nachhaltige und vernetzte Mobilität bietet. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 39,7 Milliarden Euro und beschäftigt rund 190.000 Mitarbeiter in 55 Ländern.

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach dem Verkauf der Schlauchleitungssparte auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 100 Euro festgelegt. Analyst David Lesne erwartet, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben, während sich das Geschäft positiv auf die Margen von ContiTech auswirken dürfte.

Insgesamt zeigt der Verkauf von OESL, dass Continental entschlossen ist, sich auf die langfristige Geschäftsentwicklung zu konzentrieren und sich in einem dynamischen Marktumfeld neu zu positionieren.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 75,19EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.