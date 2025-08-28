EVN AG: Rückgang des Konzernergebnisses trotz Umsatzplus – Ein Blick auf 2024/25

Die EVN konnte in der Berichtsperiode ihre Investitionen um 22 % auf über 530 Millionen Euro steigern, was im Einklang mit ihrem ambitionierten Investitionsprogramm steht. Zu den bedeutendsten Projekten zählen die Inbetriebnahme von zwei Photovoltaikparks mit einer Gesamtleistung von 9,4 MWp sowie der Bau einer überregionalen Trinkwasserversorgungsleitung, deren Fertigstellung für September 2025 geplant ist.

Die EVN AG hat ihren Geschäftsverlauf für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht und dabei einen Rückgang des Konzernergebnisses um 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr auf 434,7 Millionen Euro verzeichnet. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf ungünstige Bedingungen für die erneuerbare Energieerzeugung und regulatorische Ausgleichseffekte in Südosteuropa zurückzuführen. Die Umsatzerlöse stiegen jedoch um 5,0 % auf 2.360,4 Millionen Euro, was auf positive Effekte in den Verteilnetzen und im Vertrieb in Bulgarien und Nordmazedonien zurückzuführen ist.

Im Energiewirtschaftlichen Umfeld war ein Anstieg des temperaturbedingten Energiebedarfs zu verzeichnen, während die erneuerbaren Erzeugungskoeffizienten für Wind und Wasser unter dem Durchschnitt lagen. Die Marktpreise für Strom stiegen aufgrund höherer Primärenergiepreise und einer erhöhten Nachfrage, was jedoch durch den starken Wettbewerb und die steigende Einspeisung aus eigenen Photovoltaikanlagen negativ beeinflusst wurde.

Das EBITDA der EVN verbesserte sich um 14,2 % auf 713,6 Millionen Euro, während das EBIT um 18,3 % auf 447,1 Millionen Euro anstieg. Dies wurde jedoch durch ein deutlich reduziertes Finanzergebnis belastet, das von 164,7 Millionen Euro auf 93,5 Millionen Euro fiel, vor allem aufgrund einer niedrigeren Dividende der Verbund AG und Währungseffekten.

Die EVN bekräftigte ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr und erwartet ein Konzernergebnis zwischen 400 und 440 Millionen Euro. Zudem plant das Unternehmen, die Dividende auf mindestens 0,82 Euro pro Aktie zu erhöhen und strebt mittelfristig eine Ausschüttungsquote von 40 % des bereinigten Konzernergebnisses an. Die solide Bilanzstruktur der EVN bildet eine gute Grundlage für die Umsetzung ihres Investitionsprogramms, das auf die Transformation des Energiesystems abzielt.

Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.