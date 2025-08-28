Großes Kaufsignal im Anmarsch

Um die nächste große Rallyestufe bei American Express zu zünden, muss das Wertpapier in den kommenden Tagen mindestens über 332,35 US-Dollar auf Wochenbasis zulegen, sodass die nächste Rallyestufe bis an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 425,22 US-Dollar gezündet werden kann. Entsprechend einer solchen Entwicklung ließe sich hierauf ein Long-Engagement beispielsweise über den weiter unten genauer vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DY9J4A abschließen. Sollte ein unmittelbarer Ausbruch über das Rekordhoch scheitern, findet American Express im Bereich von 311,20 und darunter um 295,35 US-Dollar entsprechende Unterstützungen und potenzielle Trendwendemarken vor.

1. Long-Position über 322,35 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 307,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 425,22 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY9J4A Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,04 - 3,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 287,8671 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 287,8671 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 322,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 425,22 US-Dollar Hebel: 9,11 Kurschance: + 265 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ7A28 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,22 - 3,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 359,4263 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 359,4263 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 322,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.