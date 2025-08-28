Dreistelliger Kursbereich lockt

Die aktuelle Wochenkerze präsentiert sich in Gestalt eines bullischen Hammers, der in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster gilt und bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 96,91 US-Dollar für eine unmittelbare Rallyefortsetzung an das nächste Ziel beim 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 106,05 US-Dollar sorgen dürfte. Entsprechend dieser Entwicklung können erste vorsichtige Long-Positionen aufgebaut werden, wie zum Beispiel über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DU1KCR . Scheitert die Citigroup-Aktie mit einem nachhaltigen Ausbruch, dürfte sich das Chartbild erst unterhalb von 92,00 US-Dollar sichtlich eintrüben und Abschläge auf 84,47 US-Dollar und damit die Zwischenhochs aus Anfang Februar hervorrufen. Die relative Kursstärke verbreitet aber ein gänzlich anderes Bild.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 97,36 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 92,25 US-Dollar platzieren. Kursziel 106,05 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1KCR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,77 - 0,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 88,531 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 88,531 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 106,05 US-Dollar Hebel: 10,75 Kurschance: + 95 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2FN2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,98 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 108,6177 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 108,6177 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 97,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,44 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.