    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBasler AktievorwärtsNachrichten zu Basler
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Basler von 9 auf 21 Euro angehoben und die Papiere des Spezialisten für Bildverarbeitung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Basler sehen sie das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 16,48EUR auf Tradegate (28. August 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: BASLER AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 9
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft BASLER AG auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Basler von 9 auf 21 Euro angehoben und die Papiere des Spezialisten für Bildverarbeitung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien …