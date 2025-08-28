BERENBERG stuft Orsted auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Probleme im US-Geschäft mit Anlagen auf See seien mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung Mitte des Monats offen zutage getreten, schrieb James Carmichael in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Seitdem habe sich die Situation mit gestoppten Projekten noch verschärft. Letztlich sieht der Experte aber in allen durchgespielten Szenarien die Investitionen bis 2027 nach der Kapitalspritze gesichert. Und der Value dürfte jegliche Unsicherheit übertrumpfen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 25,99EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: James Carmichael

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



