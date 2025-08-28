    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Orsted auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Probleme im US-Geschäft mit Anlagen auf See seien mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung Mitte des Monats offen zutage getreten, schrieb James Carmichael in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Seitdem habe sich die Situation mit gestoppten Projekten noch verschärft. Letztlich sieht der Experte aber in allen durchgespielten Szenarien die Investitionen bis 2027 nach der Kapitalspritze gesichert. Und der Value dürfte jegliche Unsicherheit übertrumpfen./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 25,99EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: James Carmichael
    Analysiertes Unternehmen: Orsted
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 225
    Kursziel alt: 250
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,14, was eine Steigerung von +16,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Orsted auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Orsted zwar von 250 auf 225 dänischen Kronen gesenkt, die Papiere des dänischen Windkraftunternehmens aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Probleme im US-Geschäft mit Anlagen auf See …