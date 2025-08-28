    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD
    Almonty Industries, Pure Storage Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 Pure Storage Registered (A) +16,71 % Hardware Forum Nachrichten
    🥈 Snowflake Registered (A) +13,41 % Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Trip Com Group +7,14 % Internet Forum Nachrichten
    🟥 Outlook Therapeutics -12,83 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Telix Pharmaceuticals -19,31 % Biotechnologie Forum Nachrichten
    🟥 Heidelberg Pharma -28,73 % Biotechnologie Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 InnoCan Pharma Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥈 Opendoor Technologies Informationstechnologie Forum Nachrichten
    🥉 NIO Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Alibaba Group Einzelhandel Forum Nachrichten
      BYD Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Heidelberg Pharma Biotechnologie Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 Almonty Industries 49 Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 Evotec 49 Biotechnologie Forum Nachrichten
    🥉 Borussia Dortmund 40 Freizeit Forum Nachrichten
      NVIDIA 39 Halbleiter Forum Nachrichten
      Heidelberg Pharma 36 Biotechnologie Forum Nachrichten
      Tesla 34 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten




    Verfasst von Markt Bote
    Almonty Industries, Pure Storage Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.