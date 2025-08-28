Almonty Industries, Pure Storage Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Pure Storage Registered (A)
|+16,71 %
|Hardware
|🥈
|Snowflake Registered (A)
|+13,41 %
|Informationstechnologie
|🥉
|Trip Com Group
|+7,14 %
|Internet
|🟥
|Outlook Therapeutics
|-12,83 %
|Biotechnologie
|🟥
|Telix Pharmaceuticals
|-19,31 %
|Biotechnologie
|🟥
|Heidelberg Pharma
|-28,73 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|InnoCan Pharma
|Pharmaindustrie
|🥈
|Opendoor Technologies
|Informationstechnologie
|🥉
|NIO
|Fahrzeugindustrie
|Alibaba Group
|Einzelhandel
|BYD
|Fahrzeugindustrie
|Heidelberg Pharma
|Biotechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|49
|Rohstoffe
|🥈
|Evotec
|49
|Biotechnologie
|🥉
|Borussia Dortmund
|40
|Freizeit
|NVIDIA
|39
|Halbleiter
|Heidelberg Pharma
|36
|Biotechnologie
|Tesla
|34
|Fahrzeugindustrie
Pure Storage Registered (A)
Wochenperformance: +27,12 %
Wochenperformance: +27,12 %
Platz 1
Snowflake Registered (A)
Wochenperformance: +15,62 %
Wochenperformance: +15,62 %
Platz 2
Trip Com Group
Wochenperformance: +9,09 %
Wochenperformance: +9,09 %
Platz 3
Outlook Therapeutics
Wochenperformance: -19,76 %
Wochenperformance: -19,76 %
Platz 4
Telix Pharmaceuticals
Wochenperformance: -18,64 %
Wochenperformance: -18,64 %
Platz 5
Platz 6
InnoCan Pharma
Wochenperformance: +1,54 %
Wochenperformance: +1,54 %
Platz 7
Opendoor Technologies
Wochenperformance: +28,04 %
Wochenperformance: +28,04 %
Platz 8
NIO
Wochenperformance: +22,28 %
Wochenperformance: +22,28 %
Platz 9
Alibaba Group
Wochenperformance: +0,20 %
Wochenperformance: +0,20 %
Platz 10
BYD
Wochenperformance: -0,65 %
Wochenperformance: -0,65 %
Platz 11
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: -1,79 %
Wochenperformance: -1,79 %
Platz 13
Evotec
Wochenperformance: -2,79 %
Wochenperformance: -2,79 %
Platz 14
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,55 %
Wochenperformance: -0,55 %
Platz 15
NVIDIA
Wochenperformance: +0,92 %
Wochenperformance: +0,92 %
Platz 16
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: +7,10 %
Wochenperformance: +7,10 %
Platz 18
