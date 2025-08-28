Essenslieferant Delivery Hero verdient operativ überraschend viel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr sein operatives Ergebnis überraschend deutlich gesteigert. Dass die Kunden mehr bestellten, sorgte für Auftrieb. Aber auch Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) schnellte in den sechs Monaten bis Ende Juni um fast 71 Prozent auf 411 Millionen Euro hoch, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich konnte Delivery Hero seinen konzernweiten Verlust auf 356 Millionen Euro mehr als halbieren.

Bereits am Vorabend hatte der Vorstand um Konzernchef Niklas Östberg wegen negativer Währungseffekte seine Jahresprognose für das operative Ergebnis auf 900 bis 940 Millionen reduziert (alte Prognose: 975-1.025 Mio Euro). Zugleich wurde der Konzern beim Gesamtumsatz der Segmente optimistischer, dieser soll nun 2025 auf vergleichbarer Fläche um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent anziehen (alte Prognose: 17-19 Prozent).