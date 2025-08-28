    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    Essenslieferant Delivery Hero verdient operativ überraschend viel

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero steigert operatives Ergebnis um 71%.
    • Verlust auf 356 Millionen Euro mehr als halbiert.
    • Umsatzprognose für 2025 auf 22-24% angehoben.
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr sein operatives Ergebnis überraschend deutlich gesteigert. Dass die Kunden mehr bestellten, sorgte für Auftrieb. Aber auch Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) schnellte in den sechs Monaten bis Ende Juni um fast 71 Prozent auf 411 Millionen Euro hoch, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich konnte Delivery Hero seinen konzernweiten Verlust auf 356 Millionen Euro mehr als halbieren.

    Bereits am Vorabend hatte der Vorstand um Konzernchef Niklas Östberg wegen negativer Währungseffekte seine Jahresprognose für das operative Ergebnis auf 900 bis 940 Millionen reduziert (alte Prognose: 975-1.025 Mio Euro). Zugleich wurde der Konzern beim Gesamtumsatz der Segmente optimistischer, dieser soll nun 2025 auf vergleichbarer Fläche um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent anziehen (alte Prognose: 17-19 Prozent).

    Auf dieser Basis stieg die Kennziffer im ersten Halbjahr um 25 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro, im zweiten Quartal lag das Plus - wie bereits bekannt - bei 27 Prozent. Delivery Hero begründete den starken Anstieg unter anderem mit der Ausweitung der eigenen Lieferservices in Schlüsselregionen und höheren Nutzergebühren. Der Bruttowarenwert (GMV), der den Gesamtwert aller über die Plattform getätigten Bestellungen misst, kletterte im Berichtszeitraum auf 24,6 Milliarden Euro./tav/stk

    Delivery Hero

    +2,31 %
    -4,43 %
    -18,63 %
    -12,10 %
    -6,40 %
    -45,37 %
    -75,03 %
    -18,36 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 22,83 auf Tradegate (28. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,93 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +49,38 %/+66,45 % bedeutet.




