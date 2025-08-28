Alset AI ernennt Chase Chamberlin, eine führende Persönlichkeit in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Technologie, zum strategischen Berater

VANCOUVER, British Columbia – 28. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) („Alset AI“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz („KI“), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich, die Ernennung von Chase Chamberlin zum strategischen Berater des Unternehmens mit Wirkung vom 26. August 2025 (dem „Datum des Inkrafttretens“) bekanntgeben zu können.

Herr Chamberlin ist Chief Executive Officer von Commonwealth, der Sport-Investmentplattform, die hinter bedeutenden Champions wie den Rennpferden Mage (Gewinner des Kentucky Derby 2023) und Country Grammer (Gewinner des Dubai World Cup 2022) steht. Unter seiner Führung hat Commonwealth das Erlebnis der Sportbeteiligung neu definiert, indem das Unternehmen Technologie einsetzt, um erstklassige Investitionsmöglichkeiten im Sport sowohl für Fans als auch Investoren zugänglich zu machen.

Zuvor war Herr Chamberlin als Head of Growth bei Epipheo tätig, wo er führende globale Marken bei der Entwicklung von Markteinführungsstrategien unterstützte, die das Kundenengagement förderten und den Umsatz steigerten. Er erarbeitete integrierte Kampagnen für eine Reihe von Fortune-500-Kunden und Unternehmen, darunter Procter & Gamble, Google, Walmart, SAP, die U.S. Air Force, Viacom, GlaxoSmithKline.

„Wir freuen uns sehr, Chase Chamberlin als strategischen Berater begrüßen zu dürfen“, sagte Adam Ingrao, CEO von Alset AI. „Chase ist ein bewährter Innovator an der Schnittstelle von Sport, Unterhaltung und Technologie. Seine Fähigkeit, Plattformen durch die visionäre Nutzung von Technologie zu skalieren und so Kunden einzubinden, fügt sich perfekt in die Mission von Alset AI ein, wachstumsstarke KI-Infrastrukturplattformen aufzubauen. Seine Erkenntnisse werden von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Reichweite weiter ausbauen und Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen.“

„Was mich an Alset AI begeistert, ist sein Potenzial, sowohl Unternehmen als auch Unternehmer zu befähigen, schneller zu innovieren und mehr disruptive Veränderungen herbeizuführen. Beim Aufbau einer disruptiven Fintech-Plattform habe ich erlebt, wie entscheidend der Einsatz von Technologie ist, um die exklusivsten Chancen der Welt für alle zugänglich zu machen“, meinte Chase Chamberlin. „Ich freue mich darauf, Alset dabei zu unterstützen, die nächste Generation von Innovatoren in der Nutzung von KI und der Entwicklung neuer Technologien zu befähigen, mit denen sich ganze Branchen neu definieren lassen.“