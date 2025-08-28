    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Siemens beim Kursziel von 300 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Phil Buller setzte die Papiere der Münchner in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung zudem auf die "Analyst Focus Liste" und drückte ihnen mit Blick auf den Kapitalmarkttag den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus auf. "Die 'neue Siemens' ist noch nicht eingepreist", so Buller. Die Gletscherschmelze sei nach acht Jahren Portfolio-Umbau fast abgeschlossen. Der 73-Prozent-Anteil an Siemens Healthineers sei der nächste und vermutlich letzte Schritt. Der Kapitalmarkttag am 9. Dezember werde entsprechend interessant./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 235,2EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Phil Buller
    Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


