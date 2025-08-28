Ringmetall: 2025 Halbjahres-Highlights - Marktchancen & Akquisitionen
Ringmetall SE zeigt im ersten Halbjahr 2025 trotz Herausforderungen Wachstum und Optimismus.
Foto: adobe.stock.com
- Der Konzernumsatz der Ringmetall SE stieg im ersten Halbjahr 2025 um 7,2 Prozent auf 97,4 Mio. EUR.
- Das EBITDA betrug 12,2 Mio. EUR, was einem Rückgang von 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die EBITDA-Marge verringerte sich auf 12,5 Prozent, hauptsächlich aufgrund gestiegener EDV- und Frachtkosten.
- Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme erzielte einen Umsatz von 58,8 Mio. EUR, während der Geschäftsbereich Liner 38,6 Mio. EUR erwirtschaftete.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt bei einem Umsatz von 180 bis 200 Mio. EUR und einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. EUR.
- Ringmetall sieht sich gut aufgestellt für zukünftige Akquisitionen und Marktchancen, trotz eines herausfordernden Marktumfelds.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Ringmetall ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Ringmetall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,0800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im
Plus.
0,00 %
+4,76 %
-3,75 %
-7,23 %
-1,91 %
-38,28 %
+29,41 %
+117,19 %
+188,39 %
ISIN:DE000A3E5E55WKN:A3E5E5
