    Micron im KI-Bann?

    Diese Chip-Aktie könnte durch den KI-Hype 30 Prozent steigen!

    Micron steht laut Analysten vor einem kräftigen Kursschub, da der KI-Hype das Wachstum des Unternehmens massiv antreiben könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    Der US-Speicherchiphersteller Micron Technology könnte nach Einschätzung der Investmentbank CLSA zu den größten Profiteuren des globalen KI-Booms gehören. Die Analysten stufen die Aktie mit Outperform ein und setzen ein Kursziel von 155 US-Dollar – ein Plus von rund 31,5 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 117,75 US-Dollar.

    KI-Infrastruktur als Wachstumstreiber

    "Micron reitet auf der Welle der Künstlichen Intelligenz", schreibt Analyst Sanjeev Rana in seiner Studie. Vor allem die Nachfrage nach High Bandwidth Memory (HBM) und Dynamic Random Access Memory (DRAM) steige deutlich an. Diese Speichertechnologien gelten als Schlüsselfaktoren für den Betrieb von KI-Modellen und Rechenzentren.

    CLSA geht davon aus, dass Micron in den kommenden Jahren von einer gesunden Nachfrage-Supply-Balance im DRAM-Markt profitiert. Da viele Wettbewerber ihre Kapazitäten zunehmend auf HBM-Produktion verlagern, bleibt das Angebot konventioneller DRAM-Module begrenzt – ein Vorteil für Micron.

    Technologievorsprung bei HBM3E

    Besonders positiv bewertet CLSA die schneller als erwartete Einführung von HBM3E 12-Hi im Jahr 2025. Micron beliefert bereits vier große Kunden mit diesen Hochleistungsspeichern – ein Beleg für die technologische Stärke und die operative Exzellenz des Unternehmens.

    "Die steigenden Investitionen in KI-Infrastruktur weltweit treiben die Nachfrage nach HBM massiv an. Micron ist in der Lage, diese Nachfrage frühzeitig zu bedienen", so Rana.

     

    Kursentwicklung und Ausblick

    Die Aktie von Micron hat bereits seit Jahresbeginn knapp 40 Prozent zugelegt. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob der Höhenflug anhält. CLSA zeigt sich bullish und sieht die Aktie noch längst nicht am Ende ihres Potenzials.

    Sollte sich der globale Trend zu KI-gestützten Anwendungen fortsetzen, könnte Micron als einer der Hauptzulieferer von Speicherlösungen zu den großen Gewinnern der Branche zählen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 100,3EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



