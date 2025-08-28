    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Wadephul

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sicherheitszusammenarbeit im Ostseeraum vertiefen

    Für Sie zusammengefasst
    • Sicherheitszusammenarbeit mit Estland und Dänemark stärken.
    • Russlands hybride Aggression bedroht Ostseeraum stark.
    • Austausch der Gesellschaften als europäische Säule fördern.
    Wadephul - Sicherheitszusammenarbeit im Ostseeraum vertiefen
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul will angesichts des aggressiven russischen Vorgehens im Ostseeraum die Sicherheitszusammenarbeit mit Estland und Dänemark vertiefen. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit in Deutschland", sagte der CDU-Politiker zu seinen Antrittsbesuchen bei den EU- und Nato-Partnern Estland und Dänemark. Die Sicherheit sei auch zentrales Thema im Austausch mit den dänischen Nachbarn.

    Wadephul will in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit seinem Kollegen Margus Tsahkna zusammenkommen und auch Präsident Alar Karis treffen. Am Nachmittag sind in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen Gespräche mit Außenminister Lars Løkke Rasmussen und Europaministerin Marie Bjerre geplant. Von Dänemark aus fliegt Wadephul nach Toulon, wo er am Freitag am deutschen-französischen Ministerrat teilnehmen will.

    Im Ostseeraum Instrumentarium der hybriden Aggression Moskaus

    Wie bedroht diese Sicherheit sei, spüre man im Ostseeraum besonders stark, sagte Wadephul. "Dort treibt die russische Schattenflotte ihr Unwesen, dort werden Kabel durchtrennt, Bojen versetzt, GPS-Signale gestört - dort erleben wir das ganze Instrumentarium der hybriden Aggression Russlands." Wie real diese Gefahren seien, davor hätten Estland und die baltischen Staaten früh gewarnt. "Wir profitieren in der EU und Nato heute von ihrer Weitsicht und Expertise - diese Zusammenarbeit wollen wir weiter vertiefen", sagte er.

    Dass die kritische Infrastruktur in Ost- und Nordsee besser gesichert werden müsse, sei ein Anliegen, das Dänemark auch im Rahmen seines aktuellen EU-Ratsvorsitzes voranbringe, sagte Wadephul. Denn in Europa profitierten alle von sauberen Stränden und sicheren Handelsrouten, genauso wie von verlässlichen Strom- und Datenleitungen, fügte er mit Blick auf die russische Schattenflotte hinzu. Mit alten Tankern und anderen Frachtschiffen versucht Moskau, Sanktionen infolge seines Angriffskriegs gegen die Ukraine zu umgehen.

    Wadephul: Austausch der Gesellschaften vertiefen

    Der Minister hob auch den Austausch der Gesellschaften als zentrale Säule des Zusammenhalts ist Europa hervor. So brächten deutsch-dänischen Projekte für weniger Bürokratie und einfachere Absprachen in der Verwaltung Menschen auf beiden Seiten der Grenze enger zusammen. "Darauf wollen wir weiter aufbauen", sagte er./bk/DP/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wadephul Sicherheitszusammenarbeit im Ostseeraum vertiefen Außenminister Johann Wadephul will angesichts des aggressiven russischen Vorgehens im Ostseeraum die Sicherheitszusammenarbeit mit Estland und Dänemark vertiefen. "Die Sicherheit des Baltikums ist auch unsere Sicherheit in Deutschland", sagte der …