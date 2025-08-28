ThyssenKrupp fordert Abschwächung des europäischen Emissionshandels
Informationen des ARD-Magazins "Panorama" (NDR), dass die EU den Zeitplan für
die Reduzierung von CO2-Verschmutzungsrechten deutlich verlangsamt. Andere
Konzerne und Experten warnen.
Es ist das zentrale Instrument der EU für den Klimaschutz: der europäische
Emissionshandel. Die Idee: Jedes Unternehmen muss so viele "CO2-Zertifikate"
kaufen, wie es Emissionen ausstößt. Das übergeordnete Ziel: Bis 2050 soll Europa
klimaneutral werden. Energieintensive Industrien - wie auch die Stahlindustrie -
bekommen bisher einen Großteil der Zertifikate geschenkt. Diese Praxis soll
planmäßig 2034 auslaufen - dagegen spricht sich nun auch ThyssenKrupp aus.
unter anderem, noch bis in die 2040er Jahre neue kostenlose Verschmutzungsrechte
zu bekommen - also mindestens sechs Jahre länger als bisher festgelegt. Erst ab
dann müssten die Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie emittieren, tatsächlich
zahlen, so die Forderung. Für Konzerne wie ThyssenKrupp geht es dabei jedes Jahr
schätzungsweise um hunderte Millionen Euro.
Eine weitere Forderung des Stahlkonzerns: Die Menge der CO2-Zertifikate in der
EU soll langsamer als geplant sinken. Wenn es nach ThyssenKrupp geht, sollen
noch bis 2050 neue Verschmutzungsrechte an die Industrie vergeben werden, elf
Jahre länger als im aktuellen Zeitplan der EU. Der sieht vor, dass ab 2039 keine
neuen Verschmutzungsrechte mehr vergeben werden. Die alten bleiben jedoch
handelbar.
Das sind nur zwei von zahlreichen Änderungsvorschlägen, die ThyssenKrupp in
einer Stellungnahme an die EU-Kommission formuliert. ThyssenKrupp begründet
seine Forderungen auf Anfrage von "Panorama": "Die allgemeinen Rahmenbedingungen
(Energiepreise, Wasserstoffpreise, weltweite Überkapazitäten, Importdruck auf
Europa) haben sich massiv verschlechtert und treiben die Kosten nach oben."
Weitere Investitionen in die Transformation seien nur möglich, wenn sich der
Anstieg der CO2-Kosten verlangsamen lasse. Eine Schwächung des Klimaschutzes
sieht ThyssenKrupp darin nicht.
Simon Wolf, Experte für Klimapolitik bei der Nichtregierungsorganisation German
Watch, sieht die Forderungen von ThyssenKrupp kritisch: "In der Summe würden sie
die Lenkungswirkung des Emissionshandels massiv einschränken, und das würde dann
auch den Klimaschutz torpedieren."
Auch aus der Stahlindustrie selbst kommt Widerspruch. Im Interview mit dem
ARD-Magazin "Panorama" (NDR) kritisiert der Chef des Stahlkonzerns Salzgitter AG
Gunnar Groebler die Forderungen des Konkurrenten. Aus seiner Sicht hatte die
Industrie genug Zeit, sich auf die steigenden CO2-Kosten einzurichten. "Wir
reden über 20 Jahre, wo auch absehbar war, was passiert. Das jetzt
abzuschwächen, bestraft auch die, die früher losmarschiert sind. Das wäre
fatal."
Die Salzgitter AG und ThyssenKrupp investieren aktuell Milliarden in den Umbau
ihrer Stahlwerke, wobei der Bau einer neuen, klimaschonenden Anlage bei der
Salzgitter AG schon weiter vorangeschritten ist.
Indien hat das 70.000 Millionen Rupien-Projekt-75(I) sanktioniert und sich für die deutsche ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) mit Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) entschieden, um sechs hochmoderne dieselelektrische Angriffs-U-Boote für die Marine zu bauen. Diese U-Boote mit Air Independent Propulsion (AIP) bleiben bis zu drei Wochen unter Wasser und bieten eine verbesserte Tarnung und die Fähigkeit, schwere Torpedos und Marschflugkörper wie Brahmos NG abzufeuern, die Seeverweigerung, die Unterwasserkriegsführung und die Abschreckung in der Region des Indischen Ozeans (IOR) zu stärken. Die Initiative vertieft die indisch-deutschen Verteidigungsbeziehungen, sichert 60 % des lokalen Inhalts, erweitert den Schiffbau von Make in India, diversifiziert Indiens U-Boot-Versorgungsbasis und bildet ein Gegengewicht zu Chinas PLAN-Aktivitäten und Pakistans Marinefortschritten. Sie unterstützt Indiens maritime Sicherheitsdoktrin, stärkt ihre Quad-Haltung und fördert ihre Bestrebungen der Blauwassermarine, indem sie die operative Reichweite von der Straße von Malakka bis zum Arabischen Meer erweitert.
