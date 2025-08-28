ThyssenKrupp fordert Abschwächung des europäischen Emissionshandels

Indiens Sechs-U-Boot-Plan, um den Würgegriff des Drachen zu durchbrechen





Indien hat das 70.000 Millionen Rupien-Projekt-75(I) sanktioniert und sich für die deutsche ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) mit Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) entschieden, um sechs hochmoderne dieselelektrische Angriffs-U-Boote für die Marine zu bauen. Diese U-Boote mit Air Independent Propulsion (AIP) bleiben bis zu drei Wochen unter Wasser und bieten eine verbesserte Tarnung und die Fähigkeit, schwere Torpedos und Marschflugkörper wie Brahmos NG abzufeuern, die Seeverweigerung, die Unterwasserkriegsführung und die Abschreckung in der Region des Indischen Ozeans (IOR) zu stärken. Die Initiative vertieft die indisch-deutschen Verteidigungsbeziehungen, sichert 60 % des lokalen Inhalts, erweitert den Schiffbau von Make in India, diversifiziert Indiens U-Boot-Versorgungsbasis und bildet ein Gegengewicht zu Chinas PLAN-Aktivitäten und Pakistans Marinefortschritten. Sie unterstützt Indiens maritime Sicherheitsdoktrin, stärkt ihre Quad-Haltung und fördert ihre Bestrebungen der Blauwassermarine, indem sie die operative Reichweite von der Straße von Malakka bis zum Arabischen Meer erweitert.





