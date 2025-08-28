    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    ThyssenKrupp fordert Abschwächung des europäischen Emissionshandels

    Hamburg (ots) - Deutschlands größter Stahlkonzern ThyssenKrupp will nach
    Informationen des ARD-Magazins "Panorama" (NDR), dass die EU den Zeitplan für
    die Reduzierung von CO2-Verschmutzungsrechten deutlich verlangsamt. Andere
    Konzerne und Experten warnen.

    Es ist das zentrale Instrument der EU für den Klimaschutz: der europäische
    Emissionshandel. Die Idee: Jedes Unternehmen muss so viele "CO2-Zertifikate"
    kaufen, wie es Emissionen ausstößt. Das übergeordnete Ziel: Bis 2050 soll Europa
    klimaneutral werden. Energieintensive Industrien - wie auch die Stahlindustrie -
    bekommen bisher einen Großteil der Zertifikate geschenkt. Diese Praxis soll
    planmäßig 2034 auslaufen - dagegen spricht sich nun auch ThyssenKrupp aus.

    Der Konzern fordert laut "Panorama" in einer Stellungnahme an die EU-Kommission
    unter anderem, noch bis in die 2040er Jahre neue kostenlose Verschmutzungsrechte
    zu bekommen - also mindestens sechs Jahre länger als bisher festgelegt. Erst ab
    dann müssten die Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie emittieren, tatsächlich
    zahlen, so die Forderung. Für Konzerne wie ThyssenKrupp geht es dabei jedes Jahr
    schätzungsweise um hunderte Millionen Euro.

    Eine weitere Forderung des Stahlkonzerns: Die Menge der CO2-Zertifikate in der
    EU soll langsamer als geplant sinken. Wenn es nach ThyssenKrupp geht, sollen
    noch bis 2050 neue Verschmutzungsrechte an die Industrie vergeben werden, elf
    Jahre länger als im aktuellen Zeitplan der EU. Der sieht vor, dass ab 2039 keine
    neuen Verschmutzungsrechte mehr vergeben werden. Die alten bleiben jedoch
    handelbar.

    Das sind nur zwei von zahlreichen Änderungsvorschlägen, die ThyssenKrupp in
    einer Stellungnahme an die EU-Kommission formuliert. ThyssenKrupp begründet
    seine Forderungen auf Anfrage von "Panorama": "Die allgemeinen Rahmenbedingungen
    (Energiepreise, Wasserstoffpreise, weltweite Überkapazitäten, Importdruck auf
    Europa) haben sich massiv verschlechtert und treiben die Kosten nach oben."
    Weitere Investitionen in die Transformation seien nur möglich, wenn sich der
    Anstieg der CO2-Kosten verlangsamen lasse. Eine Schwächung des Klimaschutzes
    sieht ThyssenKrupp darin nicht.

    Simon Wolf, Experte für Klimapolitik bei der Nichtregierungsorganisation German
    Watch, sieht die Forderungen von ThyssenKrupp kritisch: "In der Summe würden sie
    die Lenkungswirkung des Emissionshandels massiv einschränken, und das würde dann
    auch den Klimaschutz torpedieren."

    Auch aus der Stahlindustrie selbst kommt Widerspruch. Im Interview mit dem
    ARD-Magazin "Panorama" (NDR) kritisiert der Chef des Stahlkonzerns Salzgitter AG
    Gunnar Groebler die Forderungen des Konkurrenten. Aus seiner Sicht hatte die
    Industrie genug Zeit, sich auf die steigenden CO2-Kosten einzurichten. "Wir
    reden über 20 Jahre, wo auch absehbar war, was passiert. Das jetzt
    abzuschwächen, bestraft auch die, die früher losmarschiert sind. Das wäre
    fatal."

    Die Salzgitter AG und ThyssenKrupp investieren aktuell Milliarden in den Umbau
    ihrer Stahlwerke, wobei der Bau einer neuen, klimaschonenden Anlage bei der
    Salzgitter AG schon weiter vorangeschritten ist.

    Sendehinweis: "Panorama", Donnerstag, 28. August um 21.45 Uhr im Ersten

