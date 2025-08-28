ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel runter auf 34 Euro
- Jefferies senkt Kursziel für Dermapharm auf 34 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, Wachstum gebremst.
- Investitionspaket bietet Chancen, aber keine Kurstreiber.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Dermapharm von 49 auf 34 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Dermapharm rechnen sie allerdings mit gebremstem Wachstum und vermissen Kurstreiber./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 33,60 auf Tradegate (28. August 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +0,44 %/+44,76 % bedeutet.
Kursziel: 34 Euro
50 Mio ist selbst für solche Leute viel Geld. Er wird seine Gründe haben. Aufwärtspotential erheblich.
Dermapharm Holding SE: Margenstarkes Bestandsgeschäft des Markensegments treibt organisches Wachstum in
deutschen und internationalen Gesellschaften
» Beeindruckendes organisches Wachstum des Bestandsgeschäfts im Markensegment in deutschen
und internationalen Gesellschaften kompensiert die reduzierten Umsätze aufgrund des planmäßigen
Endes der Corona-Sonderkonjunktur
» EBITDA (unbereinigt) steigt um 7,3 % auf 147,0 Mio. €, die unbereinigte EBITDA-Marge verbessert
sich um 1,9 %-Punkte auf 25,4 %
» Konzernumsatz und -EBITDA (bereinigt) sinken leicht auf 578,5 Mio. € bzw. 153,0 Mio. € gegenüber
der entsprechenden Vorjahresperiode bedingt durch ein schwächeres erstes Halbjahr der
französischen Arkopharma-Gruppe. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 26,4 %.
» Der Vorstand rechnet mit einer umsatzstarken zweiten Jahreshälfte und bestätigt vor diesem
Hintergrund die Prognose für das Gesamtjahr 2024 mit einem Konzernumsatz zwischen 1.170 bis
1.210 Mio. € und einem bereinigten EBITDA zwischen 305 und 315 Mio. €.
Grünwald, 27. August 2024 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein innovativer
und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen
Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den prüferisch durchgesehenen
Halbjahresfinanzbericht für das laufende Geschäftsjahr 2024 und bestätigt die vorläufigen
IFRS-Konzern-Geschäftszahlen. Der finale Konzernumsatz ist in den ersten sechs Monaten
des Geschäftsjahres 2024 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (minus 0,6 % auf
578,5 Mio. €, Vorjahreszeitraum: 582,1 Mio. €), was die Resilienz der Firmenstrategie
einmal mehr unter Beweis stellt. Das unbereinigte EBITDA und die entsprechende Marge
steigen gegenüber der Vergleichsperiode auf 147,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 137,0 Mio.
€) bzw. 25,4 % (Vorjahreszeitraum: 23,5 %). Die Bereinigungen sinken deutlich um 25,0
Mio. € auf 6,0 Mio. €, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) beträgt 153,0 Mio. € oder 26,4 % der Nettoerlöse (Vorjahreszeitraum: 168,0
Mio. € bzw. 28,9 %).
„Mit der Entwicklung der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024 sind wir sehr zufrieden und
sehen darin eine Bestätigung unserer Firmenstrategie. Das organische Wachstum unseres
Bestandsgeschäfts sowohl in Deutschland als auch international erweist sich als nachhaltiger
Wachstumstreiber, der die bekannten Belastungen weitgehend kompensiert. Dazu gehört auch, dass
wir im Bereich der Allergologie zunehmend Marktanteile gewinnen und die zuletzt akquirierte Firma
Montavit innerhalb kürzester Zeit erfolgreich integriert und operativ auf Kurs gebracht haben. Das Ende
der Corona-Sonderkonjunktur sowie der Umsatzrückgang der Arkopharma im ersten Halbjahr stellen
zwar eine Herausforderung dar, jedoch zahlt sich die Breite unseres Produktportfolios im
Markensegment für uns aus. In den nächsten sechs Monaten werden wir unseren Wachstumskurs
fortsetzen und unsere Prognoseziele erreichen“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender
der Dermapharm Holding SE.
Bald wissen wir mehr, ob Dermapharm gemäß Jahres-Prognose auf Kurs ist.
Diese Insiderkäufe von Themis finden ja über die Jahre immer mal wieder statt, geholfen haben diese bisher nicht viel.
Den Einsatz von Frau Lanz find ich sehr lobenswert:
https://www.eqs-news.com/de/news/directors-dealings/dermapha…
Hoffentlich klappt es bald mit einem Durchbruch durch die 40 EUR. Die Konsi-Phase dauert schon lange genug. Die Marge lässt das schon zu IMHO.
Happy investing :-)