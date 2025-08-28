    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDermapharm Holding AktievorwärtsNachrichten zu Dermapharm Holding

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel runter auf 34 Euro

    • Jefferies senkt Kursziel für Dermapharm auf 34 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, Wachstum gebremst.
    • Investitionspaket bietet Chancen, aber keine Kurstreiber.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Dermapharm von 49 auf 34 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Dermapharm rechnen sie allerdings mit gebremstem Wachstum und vermissen Kurstreiber./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

    Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 33,60 auf Tradegate (28. August 2025, 08:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um -1,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd..

    Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +0,44 %/+44,76 % bedeutet.


