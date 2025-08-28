ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Friedrich Vorwerk auf 'Underperform'
- Kursziel für Friedrich Vorwerk auf 64 Euro angehoben.
- Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft.
- Gewinnmitnahmen nach beachtlicher Rally erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Friedrich Vorwerk zwar von 60 auf 64 Euro angehoben, die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers aber nach ihrer "beachtlichen Rally" von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Nach der langen "Underperformance" der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Friedrich Vorwerk erwarten sie aber Gewinnmitnahmen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,00 % und einem Kurs von 70,30 auf Tradegate (28. August 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -15,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -14,53 %/+42,45 % bedeutet.
