JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting betonte in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung das ausgezeichnete Chance/Risiko-Profil und das Free Cashflow-Profil von Shell. Im Ölsektor zählt er Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen"./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 31,55EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte