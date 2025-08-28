JPMORGAN stuft Shell (neu) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting betonte in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung das ausgezeichnete Chance/Risiko-Profil und das Free Cashflow-Profil von Shell. Im Ölsektor zählt er Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen"./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 31,55EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

