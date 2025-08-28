    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    JPMORGAN stuft NVIDIA CORP auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach soliden Geschäftszahlen von 170 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesen Bereich./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 152,4EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harlan Sur
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 215
    Kursziel alt: 170
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
