    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Kurs auf Konsolidierung

    1765 Aufrufe 1765 0 Kommentare 0 Kommentare

    Panzerbauer entert die See: Rheinmetall will Lürssen-Werften schlucken

    Rheinmetall plant die Übernahme von Lürssens Marinewerften. Mit dem Schritt will der Rüstungskonzern sein Geschäftsfeld erweitern und die deutsche Verteidigungsindustrie konsolidieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall plant Übernahme von Lürssen Marinewerften.
    • Fokus auf Marineschiffbau zur Geschäftserweiterung.
    • Politische Unterstützung für Konsolidierung der Branche.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Kurs auf Konsolidierung - Panzerbauer entert die See: Rheinmetall will Lürssen-Werften schlucken
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Rheinmetall prüft den Einstieg in den Marineschiffbau und erwägt die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL). Das berichtete zunächst die Bild unter Berufung auf Branchenkreise, später bestätigten weitere Medien die Expansionspläne. Demnach soll sich der Aufsichtsrat von Rheinmetall in den kommenden Wochen mit dem Vorhaben befassen. Noch gilt der Deal als unsicher, da die Lürssen-Familie als Eigentümerin zustimmen muss.

    Die Familie plant, ihre Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast abzugeben, um sich stärker auf das Geschäft mit Megayachten zu konzentrieren. NVL erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro und gilt neben Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) als führender deutscher Hersteller von Marineeinheiten. Aktuell baut NVL gemeinsam mit der niederländischen Damen-Werft die Fregatte F126 für die Bundeswehr, ein milliardenschweres Projekt, das sich durch Probleme bei elektronischen Systemen allerdings verzögert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IVECO Group N.V.!
    Short
    19,50€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    17,09€
    Basispreis
    1,45
    Ask
    × 13,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit der Übernahme würde Rheinmetall sein Portfolio deutlich verbreitern. Bislang liegt der Schwerpunkt auf Panzern und Munition. CEO Armin Papperger hatte bereits am Mittwoch erklärt, dass das Unternehmen "stets Interesse daran [habe], sein Produktportfolio zu erweitern". Nach Einschätzung des Managements wird die Nachfrage nach Schiffen steigen, da Deutschland seine Marine aufrüsten will, um Bedrohungen in der Ostsee besser abzuwehren.

    Ein Zusammenschluss könnte auch politisch gewollt sein. In Berlin gilt eine Konsolidierung der Branche als Vorteil, da bei Marineschiffen bislang mehrere deutsche Anbieter wie TKMS, NVL und German Naval Yards in Konkurrenz stehen. Ein größerer Verbund würde für die Bundesregierung die Beschaffung vereinfachen und einheitliche Systeme ermöglichen.

    Rheinmetall profitiert seit dem russischen Angriff auf die Ukraine massiv vom Rüstungsboom und zählt nach Börsenwert mittlerweile zu den größten Waffenherstellern weltweit. Neben dem möglichen Einstieg in den Schiffbau baut der Konzern sein Geschäft weiter aus: In Zukunft produziert er auch Rumpfteile für den US-Kampfbomber F-35 und plant die Übernahme von Teilen der Rüstungssparte des italienischen Herstellers Iveco, die militärische Logistikfahrzeuge liefert. Branchenkreisen zufolge soll dieser Kauf Anfang 2026 erfolgen.

    Sollte auch der NVL-Deal gelingen, würde Rheinmetall seine Stellung als zentraler Akteur der europäischen Verteidigungsindustrie weiter ausbauen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kurs auf Konsolidierung Panzerbauer entert die See: Rheinmetall will Lürssen-Werften schlucken Rheinmetall plant die Übernahme von Lürssens Marinewerften. Mit dem Schritt will der Rüstungskonzern sein Geschäftsfeld erweitern und die deutsche Verteidigungsindustrie konsolidieren.