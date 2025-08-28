JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Im Ölsektor zählt Matthew Lofting Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen". Im zweiten Halbjahr müsse TotalEnergies aber die Schuldensenkungsziele erreichen, die auf einem kritischen Pfad seien, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 53,26EUR auf Tradegate (28. August 2025, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



