BYD Aktie knickt um -2,79 % ein - 28.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -2,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BYD-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +140,16 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -0,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BYD auf +245,23 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,65 % 1 Monat -12,26 % 3 Monate +140,16 % 1 Jahr +326,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Q2-Finanzergebnisse von BYD, die am 30. August 2025 veröffentlicht werden. Nutzer äußern sich optimistisch über steigende Umsätze, während sie gleichzeitig die Herausforderungen im deutschen Markt und die Konkurrenz durch andere Hersteller ansprechen. Die geplante Verdopplung der Verkaufsstellen in Kambodscha wird als positives Zeichen für die Expansion gewertet. Einige Anleger zeigen sich jedoch skeptisch und warten auf die Finanzzahlen, bevor sie weitere Investitionen tätigen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,66 Mrd. wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Heute werden die Nvidia-Zahlen das Börsengeschehen dominieren. Im Windschatten der 3.000 %-Aktie gibt es natürlich auch andere Protagonisten wie Rheinmetall oder BYD, die in den letzten 3 Jahren auch Vervielfacher produzierten. Beide Unternehmen hatten gute Zahlen gemeldet, aber selbst ein Aktiensplit bei BYD half nicht, die Korrektur nach unten zu verhindern. Almonty Industries hatte sich über ein NASDAQ-Listing 90 Mio. USD in die Kasse geholt und sah sich dann Leerverkäufern ausgesetzt, die jetzt aber ins Zittern geraten. Denn die Konsolidierung scheint vorüber und der Minenstart in Südkorea ist greifbar. Die Börse ist also keine Einbahnstraße, denn immer mehr bestimmen KI-Algos das Handelsgeschehen und versuchen unbedarfte Investoren durch kurzfristige Bewegungen in die falsche Richtung zu jagen. Gut dem, der klaren Kopf bewahrt. Hier ein paar Ideen.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat sind in der EU im Juli wieder deutlich mehr Autos zugelassen worden. Der Absatz stieg im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge, wie der Verband der europäischen Hersteller Acea am Donnerstag …

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.