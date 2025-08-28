    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht
    JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Douglas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 18
    Kursziel alt: 18
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
