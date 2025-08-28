Snowflake Registered (A) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 28.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Snowflake Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +13,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Snowflake ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Datenplattformen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizient zu speichern, zu analysieren und zu teilen. Mit einer benutzerfreundlichen und skalierbaren Lösung konkurriert es mit Amazon Redshift, Google BigQuery und Microsoft Azure Synapse. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen, was Kosteneffizienz und Flexibilität bietet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Snowflake Registered (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +7,39 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Snowflake Registered (A) Aktie damit um +15,62 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,01 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,56 % gewonnen.

Snowflake Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,62 % 1 Monat +3,01 % 3 Monate +7,39 % 1 Jahr +88,93 %

Informationen zur Snowflake Registered (A) Aktie

Es gibt 334 Mio. Snowflake Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 65,06 Mrd. wert.

Snowflake hat Anleger mit einem starkem Quartal überzeugt und die Umsatzprognose angehoben. KI-Dienste treiben das Wachstum – die Aktie schießt nachbörslich zweistellig nach oben.

Snowflake Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Snowflake Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Snowflake Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.