Heidelberg Pharma Aktie crasht -25,44 % - 28.08.2025

Die Heidelberg Pharma Aktie ist bisher um -25,44 % auf 3,4000€ gefallen. Das sind -1,1600 € weniger als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Heidelberg Pharma ist ein innovatives Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von ATACs zur Krebsbehandlung spezialisiert hat. Mit der einzigartigen ATAC-Technologie und der Verwendung von Amanitin hebt es sich von Konkurrenten wie ADC Therapeutics ab. Die Fokussierung auf diese Nische stärkt seine Marktstellung in der Onkologie.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Heidelberg Pharma in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,82 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Heidelberg Pharma Aktie damit um -6,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +61,22 % gewonnen.

Heidelberg Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,84 % 1 Monat -5,05 % 3 Monate +8,82 % 1 Jahr +55,51 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberg Pharma Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Zulassungsproblematik der Heidelberg Pharma Aktie, insbesondere um die Auswirkungen eines möglichen CRL der FDA und die damit verbundenen Verzögerungen im Herstellungsprozess. Anleger äußern Bedenken über die Notwendigkeit einer Zwischenfinanzierung und die Einhaltung von Produktionsstandards, was zu einem Rückgang des Aktienkurses geführt hat. Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung und die finanziellen Rahmenbedingungen sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberg Pharma eingestellt.

Informationen zur Heidelberg Pharma Aktie

Es gibt 47 Mio. Heidelberg Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,13 Mio. wert.

EQS-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Finanzierung Heidelberg Pharmas Partner Telix Pharmaceuticals informiert über Stand des Zulassungsantrags für sein Diagnostikum TLX250-CDx 28.08.2025 / 03:50 CET/CEST Veröffentlichung einer …

EQS-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Key word(s): Financing Heidelberg Pharma’s Partner Telix Pharmaceuticals Gives Regulatory Update for its Imaging Agent TLX250-CDx 28-Aug-2025 / 03:50 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 …

Heidelberg Pharma Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberg Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberg Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.