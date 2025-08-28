Lang & Schwarz Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Lang & Schwarz Aktie. Sie steigt um +2,42 % auf 21,200€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lang & Schwarz Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,04 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -5,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,44 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,57 % gewonnen.

Lang & Schwarz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,50 % 1 Monat -8,44 % 3 Monate -8,04 % 1 Jahr +13,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lang & Schwarz Aktie, insbesondere die Bewertung und die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Aktie wird als unterbewertet angesehen, und die theoretische Dividende für das erste Halbjahr beträgt bereits 1,82 Euro. Einige Nutzer sind optimistisch, dass die Dividende im nächsten Jahr über 2 Euro liegen könnte, während andere Bedenken über die zukünftige Kursentwicklung und die Fähigkeit des Managements äußern, die Dividende stabil zu halten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lang & Schwarz eingestellt.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,09 Mio. wert.

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.