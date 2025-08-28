ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Cancom auf 'Buy' - Ziel runter auf 29 Euro
- Jefferies senkt Kursziel für Cancom auf 29 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Positive Signale im zweiten Halbjahr erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Cancom zwar von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Papiere des IT-Dienstleisters aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Cancom sehen sie die jüngste Zielrevision als Wendepunkt und erwarten im zweiten Halbjahr positive Signale, gerade dank einer Erholung der Ausgaben der öffentlichen Hand./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 23,45 auf Tradegate (28. August 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,43 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 745,34 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +7,07 %/+49,89 % bedeutet.
Kursziel: 29 Euro
Zweitens sind die Abschreibungen deutlich höher als die Erhaltungsinvestitionen. Im Endeffekt ist das Geschäft von CANCOM ja nicht kapitalintensiv. Das sieht man am freien Cashlow. Dieser dürfte dieses Jahr bei rund € 100 Mio liegen. Und das bei einer Marktkapitalisierung von € 700 Mio.
CANCOM kann quasi jedes Jahr 10% der Aktien zurückkaufen und € 1,00 Dividende ausschütten.
Außerdem war das Q3 gar nicht schlecht. Immerhin € 31,0 Mio EBITDA versus € 25,8 Mio im Q2. Und das in diesem Umfeld…
Dazu Primepulse als Großaktionär. Die verticken die Bude eh innerhalb von 24-36 Monaten. Und sicher nicht zu € 30 oder € 40.
Bedeutet für Cancom und Co noch 2-3 schwächere Quartalsmeldungen. Aber die Frage ist was der Markt antizipiert. Insofern muss der Kurs nicht zwingend unter 20 € fallen, falls der Markt schon auf die wahrscheinlich wieder steigenden Gewinne ab Q4/25 und dann 2026 schaut.
KGV jetzt über 20, cashbereinigt vielleicht 17. So wirklich günstig ist das immernoch nicht.