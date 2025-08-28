    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Cancom auf 'Buy' - Ziel runter auf 29 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel für Cancom auf 29 Euro.
    • Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
    • Positive Signale im zweiten Halbjahr erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Cancom auf 'Buy' - Ziel runter auf 29 Euro
    Foto: CANCOM SE

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Cancom zwar von 30 auf 29 Euro gesenkt, die Papiere des IT-Dienstleisters aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der langen unterdurchschnittlichen Entwicklung der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Investitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Bei Cancom sehen sie die jüngste Zielrevision als Wendepunkt und erwarten im zweiten Halbjahr positive Signale, gerade dank einer Erholung der Ausgaben der öffentlichen Hand./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 23,45 auf Tradegate (28. August 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 745,34 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +7,07 %/+49,89 % bedeutet.


