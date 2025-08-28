Jefferies hebt Cancom auf 'Buy' - Ziel runter auf 29 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 23,45 auf Tradegate (28. August 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,43 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 745,34 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +7,07 %/+49,89 % bedeutet.