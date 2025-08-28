JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 15 auf 12 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Für die Online-Apotheke DocMorris schraubten sie aber ihre Cashflow-Erwartungen etwas zurück./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 7,498EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 08:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 15

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

