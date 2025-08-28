NVIDIA Aktie fällt um -1,88 % - 28.08.2025

Mit einer Performance von -1,88 % musste die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +26,30 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +0,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +16,44 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,92 % 1 Monat +2,18 % 3 Monate +26,30 % 1 Jahr +32,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie, die von positiven finanziellen Ergebnissen und einem starken Marktanteil geprägt ist. Einige Nutzer bleiben optimistisch und erwarten weiteres Wachstum, während andere Bedenken hinsichtlich des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) und der Gewinnmargen äußern. Die Cashflow-Situation wird ebenfalls kritisch betrachtet, da eine Diskrepanz zwischen Nettoeinkommen und operativem Cashflow festgestellt wurde. Insgesamt wird die Aktie als fair bewertet angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,72 Bil. wert.

Quartalszahlen und Ausblick des Chipriesen Nvidia haben die Anleger am Donnerstag nicht restlos überzeugt. Die Aktien der KI-Koryphäe gaben im Handel auf Tradegate um 2,7 Prozent nach verglichen mit dem Schlusskurs vom Vortag an der Nasdaq-Börse. …

Nach einer bislang eher tristen Börsenwoche dürfte sich der Dax am Donnerstag stabilisieren. Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten Nvidia liefern dabei aber kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im …

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.