    Qiagen plant Ausgabe von Wandelanleihen - Volumen 750 Millionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen plant Wandelschuldverschreibung über 750 Mio. USD.
    • Laufzeit: 7 Jahre, Verzinsung: 1,75 bis 2,25 %.
    • Wandlung in 11,2 Mio. Aktien, 5,1 % des Kapitals.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Qiagen plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung. Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro), einer Laufzeit von sieben Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 1,75 bis 2,25 Prozent sollen institutionellen Investoren angeboten werden, teilte das Dax -Unternehmen am Donnerstag mit. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

    Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen Qiagen-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hieß es weiter. Der anfängliche Wandlungspreis werde voraussichtlich mit einem Aufschlag von zwischen 40 und 45 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen 28. August 2025 entspreche./tav/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 24.152 auf Ariva Indikation (28. August 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -5,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 8,71 Mrd..

    Qiagen zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +20,00 %/+25,00 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
