    Buffetts Berkshire erhöht Wetten auf Mitsubishi & Co – Nikkei steigt!

    Berkshire Hathaway hat Anteile an Japans "Sogo Shosha" erhöht. Mitsubishi, Mitsui und Co. legen kräftig zu und reißen auch den Nikkei mit nach oben.

    Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligungen an den großen japanischen Handelshäusern weiter ausgebaut und damit die Kurse beflügelt. Nach Angaben von Mitsubishi Corp. erhöhte die Berkshire-Tochter National Indemnity Company ihren Anteil von 9,74 auf 10,23 Prozent. Auch Mitsui & Co. bestätigte eine Aufstockung, betonte jedoch, dass die Beteiligung die 10-Prozent-Marke auf Basis der Stimmrechte nicht überschritten habe.

    "Wir sehen diese zusätzliche Akquisition als Zeichen des anhaltenden Vertrauens des Unternehmens in unsere Firma und werden unser Geschäftsportfolio weiter stärken", erklärte ein Mitsui-Sprecher. Die Nachricht sorgte in Tokio für deutliche Kursgewinne: Mitsubishi stieg um bis zu 2,9 Prozent, Mitsui um 1,8 Prozent. Auch die übrigen "Sogo Shosha" – Itochu, Marubeni und Sumitomo – legten zwischen 1,5 und 3,5 Prozent zu und trugen zu einem Plus des Nikkei 225 Index von 0,6 Prozent bei.

    Buffett hatte die fünf japanischen Handelshäuser erstmals 2020 in sein Portfolio aufgenommen und seither mehrfach betont, dass er sie als langfristige Investition betrachtet. Ende 2024 vereinbarte Berkshire mit den Unternehmen, dass Beteiligungen auch oberhalb von 10 Prozent möglich sind – ursprünglich war dies die Obergrenze. In seinem jährlichen Investorenbrief lobte Buffett die Diversifizierung der Konzerne, die von Öl- und Gasprojekten über Rohstoffe und Lebensmittel bis zu Einzelhandel und Logistik reichen.

    Analysten sehen in den Käufen ein starkes Vertrauenssignal. "Die fortgesetzte Beteiligung von Berkshire hat neue Aufmerksamkeit auf Japans Shoshas gelenkt", sagte Norikazu Shimizu von Iwai Cosmo Securities. Die Unternehmen würden "proaktiver" daran arbeiten, die Aktionärsrenditen zu steigern – etwa über Aktienrückkäufe.

    In Summe hält Berkshire zwischen 8 und gut 10 Prozent an den fünf Konzernen. Die zusätzlichen Käufe haben nicht nur die Einzelwerte beflügelt, sondern gelten auch als Stütze für den gesamten japanischen Aktienmarkt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



