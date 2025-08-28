Im Fokus geopolitischer Spannungen!

Im Markt für Seltene Erden kommt es zum Showdown zwischen den USA und China. Die einen kontrollieren das Geschäft, die anderen wollen die Abhängigkeit abbauen. Und beide benötigen die Metalle für ihre High Tech-Industrien. Von diesem Wettlauf profitieren die wenigen westlichen Unternehmen, die bei Seltenen Erden aktiv sind. Ihre Aktienkurse haben bereits zugelegt. Chancen bieten sich unter anderem bei australischen Firmen wie St. George Mining.

Wettlauf zwischen den USA und China

Der Handelskrieg zwischen den beiden Supermächten begann schon in der Amtszeit von Joe Biden. Der hatte den Export von High Tech-Gütern wie Computer-Chips nach China beschränkt. Mit der steigenden Bedeutung der Prozessoren für die Künstliche Intelligenz setzt Donald Trump nun diese Maßnahmen fort. China wiederum kennt die Schwachstellen der US-Amerikaner nur allzu gut. Erst gab es als Gegenmaßnahme Exportkontrollen bei Seltenen Erden. Inzwischen hat man die Ausfuhr gedrosselt und streng reguliert. Mittlerweile standen schon zeitweise einige Fabrikbänder in Europa und Nordamerika still. Es trifft dabei auch die Verbündeten Washingtons. Chinas Antwort auf US-Sanktionen ist die logische Konsequenz aus ihrer Dominanz im Markt für Seltene Erden. Das Land produziert mehr als 60 Prozent der Seltenen Erden weltweit. Dabei kontrolliert man teilweise auch Vorkommen in Afrika. Bei den Verarbeitungskapazitäten dieser Metalle verfügt Beijing sogar über einen Weltmarktanteil von rund 90 Prozent.

Die USA bemühen sich nun, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Aber wie erfahrene Investoren wissen: Es dauert Jahre und manchmal Jahrzehnte, bis ein Vorkommen abgebaut werden kann. Dementsprechend investiert man massiv in die wenigen Vorkommen, die bereits in den kommenden Jahren in Produktion gebracht werden können. Dazu zählt beispielsweise MP Materials, dass das Projekt Mountain Pass in Nevada erweitert – die einzige produzierende Seltene Erden-Mine in den Vereinigten Staaten. Hier investierte das US-Verteidigungsministerium mehrere hundert Mio. US-Dollar zur Unterstützung. Zudem wird Apple 500 Mio. US-Dollar investieren. Der Smartphone-Konzern will sich so die dringend benötigten Materialien sichern.