Sienna Resources Inc. erwirbt das Lithiumprojekt Cave Creek in Elko County, Nevada

28. August 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SEIN-TSX.v, SNNAF-OTCID, A418KR-WKN) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“). Sienna freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Cave Creek in Elko County, Nevada, (das „Projekt“) erworben hat. Dieses strategische Konzessionsgebiet umfasst 61 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 1.230 Acres und befindet sich direkt an der westlichen Grenze des Lithiumprojekts Nevada North von Surge Battery Metals („Surge“) – einer sich rasch entwickelnden, hochgradigen Lithium-Tonstein-Entdeckung. Surge meldete kürzlich eine aktualisierte vermutete Ressource von 11,24 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) (siehe Pressemitteilung von Surge Battery Metals vom 24. Juli 2025), wobei der hochgradige Kern 7,43 Millionen Tonnen LCE enthält. Da Cave Creek an diese bedeutende Lithiumlagerstätte grenzt, zielt Sienna auf dieselbe lithiumhaltige Stratigraphie ab, die eine der spannendsten neuen Lithiumentdeckungen in Nordamerika untermauert.

Das Projekt Nevada North von Surge hat aufgrund seiner bedeutenden Lithiumgehalte, darunter gemeldete Bohrabschnitte von 42,7 Metern mit durchschnittlich 4.067 ppm Lithium und Spitzengehalten von 8.070 ppm Lithium, große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) aus dem Jahr 2025 sieht einen langjährigen Betrieb vor, der über einen Zeitraum von 42 Jahren 205 Millionen Tonnen mineralisiertes Material fördern wird, mit einer Spitzenproduktion von 109.100 Tonnen LCE pro Jahr. Diese Ergebnisse unterstreichen das enorme Potenzial der lithiumreichen Tonsteinlagerstätten in dieser Region.

Das Projekt Cave Creek von Sienna ist zwar aus geologischer Sicht unabhängig vom nahe gelegenen Lithiumprojekt Elko, befindet sich jedoch in idealer Lage, um von dem nachgewiesenen Mineralisierungstrend zu profitieren, der sich von Surges Konzessionsgebiet aus erstreckt. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach heimischem Lithium und der Fortschritte bei den Technologien zur Gewinnung von Lithium aus Ton ist Sienna gut positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur Lieferkette für kritische Mineralien in den USA zu leisten.