FNZ-Mitarbeiteraktionäre landen ersten juristischen Schlag im Streit um Aktienverwässerung

Die FNZ und die zahlreichen Anwälte der Mitangeklagten reichten sieben verschiedene Schriftsätze sowie zwei eidesstattliche Erklärungen ein, um das Gerichtsverfahren zu stoppen. Der Richter des neuseeländischen High Court lehnte jedoch den Antrag der FNZ auf Aussetzung des Verfahrens ab und bezeichnete die Memoranden als Schnee, der auf die Gerichtsakten falle. Der Richter stimmte dem einzigen von den Belegschaftsaktionären eingereichten Schriftsatz zu.

LONDON, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Belegschaftsaktionäre von FNZ, die eine Sammelklage in Höhe von 4,6 Milliarden USD gegen die FNZ Group Limited sowie 17 ihrer derzeitigen und ehemaligen Direktoren eingereicht haben, haben einen frühen Sieg errungen.

Dies ist ein bedeutender Sieg für die Belegschaftsaktionäre, die behaupten, dass die mit Konflikten behafteten Direktoren ihr Vermögen absichtlich an dieselben institutionellen und Private-Equity-Anleger übertragen haben, die sie vertreten.

Trotz dieser verfahrensrechtlichen Anfechtungsversuche lassen sich die Belegschaftsaktionäre nicht beirren:

„Wir haben diese Strategie vorausgesehen und sind gut darauf vorbereitet, dass FNZ alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um zu verhindern, dass die Angelegenheit vor den Obersten Gerichtshof kommt – einschließlich des Versuchs, sie in technischen Details zu begraben. Sieben Memoranden sowie zwei eidesstattliche Erklärungen später wurde der Fall nicht, wie von FNZ beantragt, ausgesetzt, und wir hoffen, auf der Grundlage des neuseeländischen Gesellschaftsgesetzes von 1993, das Minderheitsaktionäre schützt, wieder zur Sache zu kommen."

„Dies ist kein Spiel mit Formalitäten. Es handelt sich um einen Fall, in dem es um die Pflichten von Geschäftsführern, missbräuchliches Verhalten und eine absichtliche Übertragung von Werten geht. Und ein Schneesturm von Memoranden ist keine Verteidigung, sondern ein Versuch, die Anhörung in der Sache zu verhindern. Es könnte sogar als Eingeständnis gewertet werden, dass diese Verdienste ihnen ein Problem bereiten werden."

„Diese Entwicklungen sind ein weiterer Schritt in Richtung Gerechtigkeit", sagte ein Sprecher der Belegschaftsaktionäre.

Hunderte Belegschaftsaktionäre der Klasse B haben sich inzwischen der Sammelklage angeschlossen und bei einem weiteren juristischen Erfolg könnte der Fall auf andere Belegschaftsaktionäre ausgedehnt werden, sodass Tausende Beschäftigte gegen FNZ vorgehen könnten.

