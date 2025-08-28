Schweizer Wirtschaft wächst nur noch schwach - Bund senkt Prognose

BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft ist im Frühjahr nur noch schwach gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt. Im ersten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um revidiert 0,4 Prozent (zuvor 0,5 Prozent) gewachsen.

Deutlich rückläufig hätten sich die industrielle Wertschöpfung und die Exporte entwickelt, so die Mitteilung. Dagegen sei der Dienstleistungssektor "breit abgestützt" gewachsen. Die Zahl zur BIP-Entwicklung ist um Sportevents bereinigt. Bekanntlich verzerren Olympische Spiele und Fußball-Großereignisse das Schweizer BIP wegen der Lizenzeinnahmen, welche den hierzulande ansässigen Sportverbänden zufließen. Unbereinigt war das BIP-Wachstum nun aber auch 0,1 Prozent.