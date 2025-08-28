    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Durchwachsen - Etwas mauer Nvidia-Ausblick ohne große Wirkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen ohne einheitliche Richtung am Donnerstag.
    • CSI-300-Index steigt um 1,4 % dank Chip-Aktien.
    • Hongkongs Hang-Seng-Index fällt um 0,9 % nach Warnung.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Den etwas durchwachsenen Ausblick des US-Chipgiganten Nvidia verkrafteten die Indizes letztlich gut.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt 1,4 Prozent auf 4.448 Punkte. Chinesische Chip-Aktien waren im Rally-Modus nach einem Bericht, wonach Unternehmen anstreben, die Leistung von KI-Prozessoren im nächsten Jahr zu verdreifachen.

    Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab indes um 0,9 Prozent nach auf 24.992 Zähler. Die Papiere von Meituan brachen prozentual zweistellig ein nach einer Gewinnwarnung der Einzelhandelsholding. Alibaba verloren ebenfalls deutlich vor den am Freitag erwarteten Geschäftszahlen.

    Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um 0,7 Prozent nach oben auf einen Schlussstand von 42.828,79 Punkten. In Australien beendete der S&P/ASX 200 den Handel mit plus 0,2 Prozent bei 8.980 Punkten. In Indien verzeichneten die Indizes unter dem Eindruck hoher US-Zölle moderate Abgaben./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 152,9 auf Tradegate (28. August 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 190,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von +0,64 %/+39,59 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
