Funkwerk AG: Starkes Wachstum 2025 dank hoher Aufträge
Funkwerk AG beeindruckt mit starkem Wachstum und solider Finanzlage im ersten Halbjahr 2025.
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa
- Funkwerk AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 23,2 % auf 94,3 Mio. Euro; EBIT stieg von 6,7 Mio. Euro auf 11,7 Mio. Euro.
- Der Auftragseingang betrug 92,2 Mio. Euro (Vorjahr: 112,4 Mio. Euro), während der Auftragsbestand auf 276,1 Mio. Euro (Vorjahr: 211,3 Mio. Euro) anstieg.
- Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 bleibt unverändert: Umsatz zwischen 190 und 200 Mio. Euro und EBIT zwischen 20 und 25 Mio. Euro werden erwartet.
- Der Periodenüberschuss nach Steuern betrug bis zur Jahresmitte 2025 8,3 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro).
- Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 60,2 % und der Bestand an liquiden Mitteln stieg auf 49,5 Mio. Euro.
- Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich auf 804 Beschäftigte (inklusive Auszubildende) im Vergleich zu 759 im Vorjahr.
Der Kurs von Funkwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,63 % im Plus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,10EUR das entspricht einem Plus von +1,10 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:DE0005753149WKN:575314
