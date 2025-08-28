Microsoft entlässt Mitarbeiter nach Anti-Israel-Protestaktion!

Nach Angaben der Protestgruppe No Azure for Apartheid handelt es sich bei den entlassenen Beschäftigten um Riki Fameli und Anna Hattle. Die Gruppe veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram entsprechende Mitteilungen. Microsoft bestätigte die Entlassungen in einem Statement und sprach von "schwerwiegenden Verstößen gegen Unternehmensrichtlinien und unseren Verhaltenskodex".

Microsoft hat zwei Mitarbeiter entlassen, die Anfang dieser Woche in das Büro von Präsident Brad Smith eingedrungen waren und dort gegen die Beziehungen des Unternehmens zu Israel protestierten. Die Entscheidung erfolgt inmitten wachsender interner Spannungen und weltweiter Kritik an der Rolle von Tech-Konzernen im Nahostkonflikt.

"Diese Vorfälle stehen im klaren Widerspruch zu den Erwartungen, die wir an unsere Mitarbeiter stellen. Das Unternehmen arbeitet eng mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und setzt die internen Untersuchungen fort", erklärte ein Sprecher.

Hintergrund: Proteste gegen Israels Nutzung von Microsoft-Software

Die Entlassungen stehen im direkten Zusammenhang mit einem Sitzstreik am Dienstag, bei dem insgesamt sieben Personen das Büro des Microsoft-Präsidenten besetzten. Laut Brad Smith blockierten die Aktivisten den Zugang, stellten Handys als mutmaßliche Abhörgeräte auf und weigerten sich, das Büro freiwillig zu verlassen. Erst durch das Eingreifen der Polizei wurden sie entfernt.

Die Aktion reiht sich in eine Serie von Protesten ein, die Microsoft in diesem Jahr erschüttert haben. Die Aktivistengruppe No Azure for Apartheid wirft dem Unternehmen vor, durch Cloud- und KI-Dienste die israelische Militärstrategie indirekt zu unterstützen. Nach Recherchen von The Guardian und weiteren Medien nutzt die israelische Armee Microsofts Azure-Infrastruktur, um Aufzeichnungen palästinensischer Telefonate zu speichern – eine Praxis, die Menschenrechtsorganisationen als Überwachungssystem kritisieren.

Microsoft hat daraufhin die Kanzlei Covington & Burling LLP beauftragt, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten. Smith versprach am Dienstag: "Wir werden ermitteln und die Wahrheit herausfinden, wie unsere Dienste tatsächlich genutzt werden."

Historische Parallelen in der Tech-Branche

Microsoft ist nicht das erste Technologieunternehmen, das wegen Protesten seiner Belegschaft gegen Israel-Geschäfte hart durchgreift. Google entließ bereits im vergangenen Jahr 28 Mitarbeiter, die unter anderem das Büro von Cloud-Chef Thomas Kurian besetzt hatten. Hintergrund war das milliardenschwere "Project Nimbus", ein Cloud-Vertrag zwischen Google, Amazon und der israelischen Regierung.

Auch bei Microsoft gab es in der Vergangenheit interne Auseinandersetzungen. Im April störte ein Mitarbeiter eine Rede von KI-Chef Mustafa Suleyman während der 50-Jahr-Feier des Unternehmens. Auch dieser Beschäftigte verlor anschließend seinen Job.

Analysten bleiben bullish

Trotz der Kontroversen bleibt die Stimmung an der Börse positiv. Die Schweizer Großbank UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Microsoft-Aktie mit einem Kursziel von 650 US-Dollar. Die Microsoft-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 506,74 US-Dollar.

Parallel zur internen Krise treibt Microsoft die Integration seiner KI-Dienste voran. Samsung Electronics kündigte an, die generative KI Copilot ab 2025 in seine Premium-TV- und Monitor-Modelle zu integrieren. Nutzerinnen und Nutzer sollen die Funktionen direkt über Tizen OS abrufen können.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



