93 0 Kommentare HOWOGE: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 sorgt für Aufsehen!

Die HOWOGE zeigt 2025 beeindruckende Erfolge: steigende Erlöse, wachsender Wohnungsbestand und ein starkes Engagement für nachhaltiges Bauen.

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 eine positive Geschäftsentwicklung mit einem Anstieg der Erlöse aus Vermietung und Verpachtung um 11 Prozent auf 224,2 Millionen Euro.

Der Bestand an Wohnungen wuchs zum 30.06.2025 auf rund 82.150 Einheiten, was einem Zuwachs von 545 Wohneinheiten durch Neubautätigkeit entspricht.

Das bereinigte EBITDA für das Segment Wohnen stieg um 16 Prozent auf 158,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der Fair Value des Immobilienportfolios erhöhte sich um rund 300 Millionen Euro auf insgesamt 14,5 Milliarden Euro.

Die HOWOGE verfolgt eine Klimastrategie zur Dekarbonisierung ihres Gebäudebestands und plant den Bau von rund 800 Wohnungen, die ohne fossile Energieträger auskommen.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die HOWOGE ein operatives Ergebnis (FFO) in einer Bandbreite von 180 bis 200 Millionen Euro.





