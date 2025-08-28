    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE
    Kühltürme in Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt

    Für Sie zusammengefasst
    • Kühltürme in Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt.
    • Letzter Siedewasserreaktor in Deutschland abgeschaltet.
    • Rückbau von Block B und C bereits weit fortgeschritten.
    Kühltürme in Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    GUNDREMMINGEN (dpa-AFX) - Die beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Diesen Termin bestätigte ein RWE -Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

    Gundremmingen liegt in der Nähe von Günzburg an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das Atomkraftwerk war der letzte betriebene Standort mit einem Siedewasserreaktor in Deutschland. Der verbliebene Block C wurde am 31. Dezember 2021 abgeschaltet.

    Die Sprengung der markanten Türme soll um 12.00 Uhr stattfinden. Weitere Details nannte der RWE-Sprecher zunächst nicht. Nach Angaben des bayerischen Umweltministeriums vom Frühjahr ist der Rückbau von Block B und Block C schon sehr weit fortgeschritten./sax/DP/stk

    RWE

    -0,37 %
    -1,10 %
    -4,63 %
    +7,30 %
    +8,73 %
    -13,56 %
    +5,45 %
    +147,35 %
    +82,91 %
    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 34,98 auf Tradegate (28. August 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 25,94 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +12,13 %/+35,14 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
